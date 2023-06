España, y Asturias, necesitan estabilidad, un Gobierno para todos y romper con la interinidad que imponen las expectativas electorales. Las dificultades apremian: el retro demográfico, el déficit, la deuda, la Presidencia de la UE, el Estado del bienestar, la Variante... No acaba de terminar una dura campaña y empieza otra que aún puede ganarla en sordidez. El objetivo principal al parecer, así se expresó tras ser convocados los comicios y lo presagian los primeros movimientos, no consiste en dirimir las mejores soluciones a los problemas del país, ni las recetas adecuadas para facilitar la vida a los españoles, sino en clarificar si estos son de izquierdas o derechas. Ejercer la política como un arma de destrucción ideológica o de mera supervivencia y no de unión de voluntades por el bien común solo aporta calamidades.

Con los parlamentos autonómicos y las corporaciones por constituir, llegan para interferir el proceso unas inesperadas elecciones generales. Entre dimes y diretes, riesgo de año en blanco. El populismo, el oportunismo, el radicalismo y el insulto han acabado por adueñarse de las estrategias. Si de verdad Pedro Sánchez cree que los siete millones de votantes que optaron por el PP en las últimas municipales son unos ingratos trumpistas y unos fascistas redomados y Feijóo piensa en movilizar el voto el 23J para descabellar al sanchismo sin propuestas con las que aumentar la competitividad de España y desarrollar su potencial, tenemos un grave problema. A estos estériles planteamientos conduce la insufrible polarización que estoicamente vienen soportando los españoles. Tensar la cuerda enfrenta a la nación y la empobrece. Aunque la legislatura ciertamente ya estaba tocando a su fin, la súbita maniobra desde el Gobierno más parece perseverar en la huida hacia adelante, una osada apuesta plebiscitaria al todo o nada, que en una asunción de responsabilidad por la derrota. La jugada tampoco desagrada a la oposición, que la contempla como un atajo para el vuelco. España lleva cinco comicios generales en poco más de siete años, lo que da un promedio récord de una llamada a las urnas cada dieciocho meses, sin contar unas cuantas convocatorias de otro carácter por el medio cuyos resultados no dejan de extrapolarse en claves muy diferentes a las de su ámbito. Muchos electores defraudados sienten que los gobiernos sirven de poco. Duran menos que el líquido de frenos, lo que genera abulia, desafección y rechazo. Especialmente en Asturias, una de las comunidades más abstencionistas. El ajetreo, en vez clarificar el panorama, lo complica a costa de empantanar la buena gobernanza. Las legislaturas deberían estar para agotarlas, salvo cataclismos, y los presupuestos, para cumplirlos. Pero se ha perdido cualquier respeto a las formas que dan sentido a la democracia, ya sea para atosigar a las instituciones y doblegarlas, abusar del mando por decreto o confundir el partido con el Gobierno y viceversa, o en la hora inédita de acudir a las urnas en vacaciones por conveniencias personales o para acallar disidencias. Únicamente los palmeros entendieron la fecha. Las nuevas formaciones, en vez de responder a esos males con control, reformismo y generosidad, acabaron agrandándolos. Partidos-válvula, tan emocionales para canalizar el rechazo como efímeros, desaparecen a la primera tormenta. Los países, las regiones, los concejos se vertebran decidiendo para las mayorías, no aflorando lo peor de cada dirigente y fomentando el revanchismo. Esa base amplia y transformadora de apoyos no se construye solo con los militantes propios. Ni siquiera con los simpatizantes del mismo espectro. Lo saben bien los alcaldes con respaldos apabullantes el pasado domingo. El PSOE nacional renegó de esa vocación transversal al dejar de navegar en la zona templada para destrozar al enemigo y entrar en una deriva personalista sin contrapesos contraria a su tradición. El PP cuidó poco los procedimientos, mantuvo demasiadas posiciones erráticas y gustó de apuñalar al líder a cada tropiezo. La política en ebullición partidista se ha convertido en fuente de desasosiego. Su sentido es justamente el contrario: modelar remedios factibles, duraderos, y escuchar incluso a los rivales. Culpar a la prensa o al error del elector de lo que a uno le pasa peca de soberbia y ofende. Ojalá no llueva otra sucesión de ruido y bronca. Los ciudadanos merecen un poco de tranquilidad. Tomen nota los 45 diputados recién elegidos en la Junta. Despejadas las incógnitas del voto emigrante, que durante unos días alentó la incertidumbre, Barbón tiene una posición peor que hace cuatro años para formar gobierno. IU ya le exige asientos y claudicar en su propuesta para simplificar la burocracia, además de endurecer normas medioambientales y distanciarse de las empresas. La animadversión entre algunos cargos del PSOE y la coalición raya lo personal. Podemos también levanta la mano y reclama lo suyo. Algún día habrá que colocar las políticas de Estado o de región por encima de los bloques. Con escaramuzas intrascendentes para repartir el poder y batallitas domésticas, Asturias pierde. Urge reanudar la marcha con altas miras. Pónganse a trabajar cuanto antes.