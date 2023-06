Huyendo de la derrota

En las doce elecciones municipales celebradas en España desde 1979, el PSOE fue el partido más votado en seis y en otras seis ha quedado en segundo lugar. En los años ochenta, los socialistas obtuvieron triunfos fáciles con ventajas muy amplias sobre la derecha liderada por Fraga. A partir de 1995 han sido más frecuentes las victorias del PP. Cierto es que en tres ocasiones la diferencia ha oscilado entre uno y dos puntos. En el historial del PSOE en elecciones locales, en las que pueden votar todos los españoles el mismo día, la derrota del domingo debe ser considerada de rango medio. Aunque ha sido superado, apenas ha disminuido su porcentaje de voto. Es una derrota algo más abultada que la sufrida en 1999, 2007 y 2015, pero más estrecha que en 1995 y muy inferior a la de 2011, cuando los populares se impusieron por diez puntos. En estas dos últimas ocasiones presidían el gobierno español respectivamente Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y, a pesar del claro resultado adverso, demoraron más de medio año la disolución del Congreso y el Senado, hasta casi agotar la legislatura.

No hay precedentes de una convocatoria de elecciones al día siguiente de la celebración de otras. La fecha de la votación tampoco lo tiene. La ley electoral de Andalucía incluso excluye de manera explícita los meses de julio y agosto. Además, Pedro Sánchez tomó la decisión con su conciencia, según confesión propia ante los diputados y senadores socialistas, la comunicó al Rey y la hizo pública antes de deliberar en el Consejo de ministros, como ordena la Constitución, y sin contacto previo con la dirección de su partido ni con los grupos parlamentarios que han sostenido a su gobierno. En esta circunstancia, es comprensible que la opinión pública no deje de dar vueltas en torno a las posibles razones que lo han llevado a tomar una decisión tan extraordinaria, recibida con la lógica reacción de sorpresa generalizada, y que ha provocado desconcierto en los partidos y en el trajín pautado de los ciudadanos. La vida política en una democracia no se distingue, precisamente, por estar sometida al azar o al capricho de un líder. Para los electores, el comportamiento imprevisible de un dirigente que no respeta los procedimientos formales ni las reglas no escritas resulta sospechoso.

Consciente de que su decisión supone la renuncia de hecho a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y de la inconveniencia del calendario electoral, Pedro Sánchez alegó la necesidad prioritaria de clarificar el rumbo a seguir para justificar la convocatoria urgente a elecciones. Es posible que en la noche del domingo al líder socialista le hayan asaltado dudas y ya no se sienta seguro de contar con el respaldo de una mayoría. O puede que se proponga despejar esas dudas y las que él suscita demostrando que sí lo tiene. No ha dimitido, ni ha considerado oportuno plantear una cuestión de confianza, iniciativas que estarían a la altura de la gravedad que asigna a la derrota, sino que ha optado, al modo plebiscitario, por acudir directamente a los electores. La decisión, en ese caso, adquiere un aire de desafío personal ante la adversidad. Entonces, los españoles en realidad han sido citados para pronunciarse a favor o en contra de Pedro Sánchez. En ese voto se resumiría, a fin de cuentas, la alternativa entre apoyar o rechazar la ola reaccionaria que nos amenaza, encarnada indistintamente en el PP y Vox.

El paso dado por Pedro Sánchez es de alto riesgo para el PSOE. El domingo pasado, el PP fue el partido más votado y Vox mejoró el escrutinio anterior. Los datos publicados ayer del último panel de Sigma2 describen un ambiente preelectoral muy favorable a los partidos de la derecha. El primer efecto de un resultado en la actitud de los electores es la atracción que ejerce sobre ellos el partido ganador. Pero más relevante es el hecho de que la precipitada convocatoria no ha permitido al PSOE analizar si la causa mayor de su derrota ha sido la mentada ola reaccionaria o la actuación de Pedro Sánchez como líder del partido y jefe del Ejecutivo. Tras declarar en la escalinata del palacio de La Moncloa que asumía la responsabilidad del traspiés, su alocución a los parlamentarios socialistas no pudo ser más disonante. La machacona insistencia en llamar al PP extrema derecha cada vez que lo nombra, siempre con el anexo de Vox, delata que Pedro Sánchez está empecinado en el error estratégico por el que ha recibido el doble castigo del domingo pasado. Es poco probable que la política que ha sido derrotada en mayo consiga una victoria en julio.