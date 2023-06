La pelea en Madrid por el nombre Asgaya

Andan en Madrid «peleados» en los tribunales por la propiedad del término asgaya, asturiano donde los haya: significa «en abundancia». En marzo de 2012 fue registrado por un grupo de restauración, Libea, a modo de marca para sus restaurantes. Cuatro años después compró la marca Lafombea Inversiones Inmobiliarias, también para servicios de restauración y alimentación, aunque en este caso lo usa de forma mixta, como Sidrería Asgaya.

Los primeros ofrecen en los restaurantes Asgaya –están por Madrid y en alguna ocasión se ha visto por alguno al Rey Felipe VI y sus amigos– comida asturiana y al ver que otros les habían «copiado» el nombre fueron a los tribunales, reclamaron exclusividad y ganaron. Pero los de la sidrería no se dieron por vencidos y, ante la orden judicial de que cesasen en el uso y utilización de la marca «Sidrería Asgaya», recurrieron. Sin éxito. Un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que no, que los de la sidrería deben dejar de usar el término asgaya, ya que fue registrado primero por los de los restaurantes. Entre los argumentos de los primeros estaba que no es distinto Sidrería Asgaya a Asgaya, pero el juez advierte de que hay riesgo de confusión. Explica que el término más caracterizado es asgaya, idéntico en ambas marcas y que encima se dedican a lo mismo. Así las cosas, un consumidor «medio, medianamente atento y perspicaz» podría sufrir «evidente riesgo de confusión».

Lo dicho, solo debe haber según el juez un Asgaya. Donde fue a cenar el Rey. En abundancia, esperamos.