Guillermo: hoy vuelves a tu Filarmónica de Oviedo

Mi apreciado y respetado Guillermo:

Hace años que no nos acompañas en un concierto de tu Sociedad Filarmónica y hoy vuelves a esta gran sala que forma parte de tu vida y de la de tantos ovetenses.

Una vez más, espero que te hayan llegado los programas y que hayas tenido tiempo de echarles un vistazo. El de hoy es un concierto muy especial ya que está dedicado íntegramente a uno de los grandes pianistas, compositores y directores de orquesta del siglo XX, Sergei Rachmaninov, del cual este año celebramos el 150 aniversario de su nacimiento. La Sociedad Filarmónica, como bien sabes, es la casa del piano de Oviedo y sigue en su empeño de ofrecer, a precios populares, unos espectáculos que forman musicalmente al público. Por esta Sociedad han pasado algunos de los más apreciados intérpretes del siglo XX: Falla, Granados, Ravel, Rubinstein, Achúcarro, Purita de la Riva y el mismo Rachmaninov que hoy escucharemos con la interpretación de Konstantin Scherbakov.

Como bien dices en el prólogo del libro que conmemoraba los 90 años de esta Sociedad, "la Filarmónica de Oviedo era más que una sociedad de contratación, mucho más que una agencia de conciertos. Era el espíritu de la ciudad y su estilo, un modo propio de recibir y adoptar, de escuchar y celebrar el talento, la cultura y, privativamente, la amistad perdurable." Eres uno de los grandes que han pasado por sus butacas, eres unos de los grandes defensores de este tipo de asociaciones culturales nacidas de la iniciativa civil y, también, como tú dices, "La burguesía progresista que creó la Sociedad Filarmónica de Oviedo consiguió durante décadas el milagro de insertar una pequeña ciudad en los circuitos exclusivos de la música… El verdadero milagro está en haberse hecho irreemplazable más allá de interpretaciones clasistas o políticas socializadoras."

La última vez que me puse en contacto contigo fue para enviarte un recorte de prensa que hacía mención a la constitución de la Fundación Filarmónica, otra iniciativa civil de esta gran ciudad formada por un tipo de personas que comparten el interés de continuar y fortalecer el legado de una sociedad musical única, como tú también dices: "Sin ellas, la sociedad civil sería escuálida entelequia a merced de las querencias estatalizadoras de la sociedad política."

Las sociedades musicales deberíamos estar en permanente cambio y para crecer es imprescindible la adaptación y transformación en la forma de comunicarse con el espectador sin, evidentemente, romper nunca con el pasado que es el que nos enseña el camino que debemos seguir.

Siempre que pienso en el futuro de la Filarmónica de Oviedo, me pregunto qué habrían hecho personas que fueron clave en los 117 años de actividad de la institución, una de esas personas eres tú. Ya en el año 1994 identificaste los problemas que amenazaban al mundo de la cultura y que no hicieron sino agudizarse en las siguientes décadas. Quizá haya llegado el momento en que lo que prime sea un ambicioso proyecto cultural a largo plazo, donde el espectador vaya reconociendo las obras de los grandes compositores, disfrutando de un solista, un dúo, un trío, un quinteto, una pequeña orquesta… Esa música tan íntima del compositor que es la música de cámara. Aprovecho unas palabras tuyas: "Y es fama que si un público se vuelca en las expresiones camerísticas ocupa por derecho propio el rango más alto en la jerarquía del concierto".

En fin, cómo me gustaría que me pudieras aconsejar, tu visión sobre la gestión de los espectáculos culturales sería muy importante para mí en estos momentos. Si yo le preguntara a mi padre qué hacer, él me diría: llama a Guillermo que es muy inteligente y de estas cosas sabe mucho. Pero hoy de lo que se trata es de escuchar un gran concierto, espero que lo disfrutes.

* Citas: Prólogo de Guillermo García-Alcalde, "Memoria de dos butacas", Historia de la Sociedad Filarmónica de Oviedo, 1907-1994, Adolfo Casaprima.