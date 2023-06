Se necesita camarero/a

Ya metidos en junio, el problema de la hostelería tiene difícil arreglo. Los empresarios alegan que no encuentran personal y que se verán obligados a limitar su actividad. Los sindicatos les reprochan que lo que pasa es que no pagan bien y que lo que quieren es sacar tajada en verano. Es el mismo cantar de todos los años cada vez que se acerca la temporada alta. Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.

Los sindicatos reclaman más contratos a tiempo completo y se quejan de que muchas ofertas laborales son sólo para fines de semana. Pero la hostelería es un sector muy complicado de organizar. No hay más que asomarse a cualquier bar para ver que entre semana está casi vacío y los viernes y sábados, a reventar, que en invierno están desangelados y en verano no hay quien encuentre un hueco. Parece lógico que los establecimientos adapten su servicio a la demanda.

En España en general, y en Asturias en particular, tenemos un problema con los contratos. No todo el mundo busca un trabajo a tiempo completo. Hay muchas personas dispuestas a trabajar media jornada, incluso unas horas y muchos empresarios que necesitan personal en determinados cuellos de botella justo durante unas horas, determinados días y determinados meses. ¿Tan difícil es de casar? Siempre me han dado mucha envidia los estudiantes norteamericanos, o de otros países europeos, que en su mayoría compatibilizan sus estudios con trabajos por horas: ya sea sirviendo copas, cortando el césped o cuidando niños. Aquí la legislación laboral lo hace casi imposible. Hay tal obsesión por los contratos indefinidos que despreciamos los trabajos temporales. De ahí el chiste. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo fijo y uno temporal? Que en el temporal sabes exactamente cuándo te van a echar y en el fijo te pueden echar en cualquier momento.

En Asturias hay 30.000 trabajadores en la hostelería, de los cuales casi 9.000 estaban en paro en el mes de abril. ¿Cómo es posible que ahora no se encuentren camareros? En total de todos los sectores, en mayo había 50.000 desempleados ¿A ninguno de ellos les interesa echar unas horas aunque sea fregando platos? Me extraña.

Cierto que es un trabajo muy sacrificado y que muchos de los hosteleros no son precisamente generosos con sus empleados. Aún recuerdo el verano que cumplí 16, cuando mis padres hartos de verme vaguear me enviaron a buscar trabajo. Había un cartel de "se busca camarero" en la histórica cafetería "México Lindo" en el Muro de Gijón. Allí me presenté y tras una breve entrevista me admitieron. Eso sí corría por mi cuenta el uniforme. Volví a casa ufano al grito de "tengo trabajo". Mis padres hicieron cuentas y el sueldo de los dos meses de verano apenas daba para el pantalón, el chaleco y la chaquetilla negros que me exigían. Avergonzado, volví al establecimiento a presentar mi renuncia y dar las gracias por la oportunidad.

Por sus peculiares características la hostelería es muy difícil de regular, pero no imposible. Si se ha regulado –mal que bien– el aún más irregular trabajo de las empleadas del hogar, no se entiende por qué no se regula la hostelería de forma realista en un país donde recibimos al año más de 70 millones de turistas, de los cuales 2,5 en Asturias.

Lo ideal sería que el mercado se regulara por sí solo, pero ya se ve que no. Una mejor formación profesional haría que un trabajo no precisamente vocacional fuera más atractivo. Una mayor profesionalización de los negocios, en su mayoría familiares, evitaría la explotación de sus trabajadores. Una legislación más flexible, en un sector muy estacional, facilitaría la contratación. Ofertas atractivas todo el año, y no limitadas al sol y playa, como ya han conseguido ciudades como Bilbao, Valencia o Málaga, darían estabilidad a los empleos.

Se trata de dignificar un oficio históricamente denigrado, el muy noble oficio de servir.