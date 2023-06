Ineptos, majaras y doctores

El PSOE se ha instalado en una sensación: el malestar. No solo por la derrota en las pasadas municipales; también por la sensación que ha quedado una vez que se han elaborado las listas para las generales. Funeral para los que no van. Alegría para los incluidos. Los comités de cada provincia no se celebraron en castellano, euskera, catalán o gallego y sí en resentimiento, en vanidad y en envidia. Se ha descabalgado a quienes creían que el puesto lo tenían vitalicio, se ha incluido a quienes son afines a Sánchez o a las direcciones provinciales, que tienen los pies de flan a no ser que gane el mencionado y entonces puedan cortar cabezas, que es lo que les pide el cuerpo. Sánchez ha ordenado que las listas se hagan con afines

–¿Se lo ha dicho Sánchez? –No, los afines Y le han hecho caso, que ya se sabe que el ser humano, preferentemente el español, es pronto, disciplinado y hasta entusiasta cuando de cumplir las órdenes crueles del superior se trata. Todo esto va a dejar heridas y si los socialistas pierden las generales, el partido entrará en combustión, en implosión, en enmienda a lo hecho por Sánchez estos años. Y en defensa. No sabemos qué saldrá de todo ello, máxime si no sabemos ni qué vamos a almorzar hoy. El PSOE va con toda la armadura, la chatarra, el ingenio y las ganas a embestir a la derecha en estas elecciones, que también se ha armado pero que no arma tanto lío cuando ha de confeccionar sus listas. El PSOE es más partidario de la disciplina creativa, que diría el almirante Nelson. En el PP son más de disciplina y de obedecer y si no hay ganas de obedecer no hay ganas de creatividad. Se han colado aparatichis en las listas del PSOE, que es ya oficialmente un partido sin díscolos. Sería injusto decir que en estas candidaturas la mayoría son unos pillasueldos. Hay gente muy valiosa. Que no veas si ha tenido que pelearlo.