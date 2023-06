Observar a mamá pato custodiar a su camada de patitos en un pequeño arroyo que serpentea por un cauce recompuesto y casi artificial, tomando contacto con el mundo en las condiciones más inhóspitas, pero con ansia y vivacidad, reconcilia con el sentido de la vida, que no es otro que eso mismo: la vida. Gozar del júbilo de los gorriones recién aptos para el vuelo, saltando al posarse sobre un escueto jardincillo y picoteando la tierra en busca de lo que tal vez no haya, guiados por el poder del instinto, despierta un sentimiento que no dispone de otra palabra que ternura. ¿Tendrán razón en su alegría todos esos nuevos vecinos de temporada, de cada temporada, y no la tendremos quienes nos sorprendemos de que en ese mundo que se achica para ellos y para todos sea aún posible el disfrute de la mera existencia, sin necesidad de la droga proporcionada por la industria del entertainment?