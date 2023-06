Opulencia sin fronteras

"Está mejor en el hospital", me dice la madre de un soldado ucraniano herido en la guerra que ha emprendido Vladimir Putin contra su país. La guerra en los despachos es incruenta pero los habitantes de Ucrania sufren las penalidades –bombardeos, destrucción de cosechas, viviendas e infraestructuras vitales…–, ocasionadas en gran parte por unos combatientes que ni siquiera pertenecen al Ejército ruso. Quienes no sufren y además hacen negocio son avispados empresarios que operan en los territorios que no ejercen el bloqueo programado por los países democráticos, por Europa, Japón, Estados Unidos… Porque los rusos poderosos, los ricos que apoyan al dictador del Kremlin, siguen adquiriendo y disfrutando del lujo. Fastuosos yates y, automóviles, aparatosos electrodomésticos, joyas, los más adelantados teléfonos… Los rusos importan ese lujo a través de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y otros países asiáticos.

Los millonarios rusos continúan importando codiciados productos occidentales a través de una red de intermediarios. Los más modernos aparatos telefónicos, a precios más baratos que en el mercado occidental, los tienen con entrega inmediata. Lo mismo en cuestión de moda o de coches de marcas europeas, asiáticas o americanas. Los encargos rusos de artículos de lujo han disminuido pero siguen siendo muy importantes y los comerciantes de Dubái y otras ciudades de países árabes se están forrando. Además, los millonarios rusos recorren los concesionarios de automóviles de esas ciudades, regatean precios, pagan en efectivo y luego los envían a sus dominios rusos. Según fuentes de la prensa norteamericana, los adquieren para ellos o para otros compradores más modestos que no lo pueden hacer en Moscú, por ejemplo. El boicot occidental no alcanza ciertas áreas y los poderosos rusos llegan a comprar grandes lotes de automóviles, a veces por cientos, y los trasladan a Rusia a través de sistemas de importación. Las mismas fuentes estadounidenses señalan que los comerciantes dubaitíes están contratando a empleados que hablen ruso, principalmente procedentes de las pequeñas repúblicas exsoviéticas, mientras otros aprenden lo básico en ruso para venderles a los millonarios rusos ordenadores, drones y componentes electrónicos. Quien desee comprar cualquier artículo de lujo podrá hacerlo, según parece que manifestó ya Putin hace un año y alentó las importaciones no autorizadas. El Ministerio de Comercio hizo pública una lista de un buen número de productos que se podían importar sin permiso de las empresas exteriores fabricantes. También recurren muchos rusos al mercado chino, que no se ha cerrado para los importaciones de dominios de Putin. Ex repúblicas soviéticas, como Armenia y Kazajistán, así como Turquía y la mencionada China son vías utilizadas por los opulentos amigos del mandatario del Kremlin para proveerse de materiales cerrados al comercio por Europa. Bien conocida es la compra por Rusia de microchips y drones en Irán y otros fabricantes del sur de Asia, materiales que luego son utilizados para atacar posiciones de Ucrania en esos bombardeos continuos que han dejado destruidas y arrasadas las ciudades orientales del país. Y si las exportaciones de fabricantes occidentales cayeron en picado tras la invasión rusa del llamado granero ucraniano, se cuadruplicaron o quintuplicaron en Kazajistán o Armenia. Tampoco ha decaído el mercado de recambios para automóviles y aparatos de lujo ya que se hace a través de esos países con indefinidas sociedades. "Opulencia sin fronteras". El mundo del lujo no tiene merma. Y es que el mercado del lujo puede proporcionarte unas buenas y baratas vacaciones si vas a los emiratos del Golfo, compras un "haiga" para ti y otros pocos para vender luego en la Rusia de Putin introduciéndolos por la gran Siberia o por la lejana Vladivostok.