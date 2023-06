Trump y el "whataboutism"

Un día más, y otra imputación se suma a la larga lista del expresidente Donald Trump. En esta ocasión, se le acusa de siete delitos federales relacionados con la posesión ilegal de documentos clasificados que llevó consigo a su residencia en Florida tras dejar la Presidencia. A pesar de las repetidas demandas oficiales para su devolución, Trump se tomó más de un año para cumplir con estas solicitudes, justificándose con la creencia de que tenía el derecho legítimo de retener cualquier documento que considerara desclasificar como presidente, sin necesidad de comunicarlo a nadie. Parece que su ego le ha conferido poderes divinos.

Esta nueva imputación federal en Florida se suma a otra reciente en Nueva York, a nivel estatal, por el caso de los pagos ocultos a la actriz porno Stormy Daniels, entre otros. Y aún hay posibles imputaciones pendientes en otros casos relacionados con las elecciones en el estado de Georgia, su implicación en el asalto al Capitolio del 6 de enero y otros juicios potenciales por sus negocios y prácticas presuntamente fraudulentas.

Como era de esperar, la defensa de Trump no ha cambiado: "Todo es mentira, soy inocente y esto es una caza de brujas con motivaciones políticas". El problema con todo lo que rodea a este personaje histriónico es que, al ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, las imputaciones adquieren un matiz que ensombrece todo el escenario. La sospecha, ya sea real o inventada, de una "vendetta" política resulta sumamente jugosa y beneficia su defensa. La mayoría del Partido Republicano ha salido en su apoyo, incluso otros candidatos a las primarias, como Ron DeSantis, gobernador de Florida. El temor a perder el respaldo de la base electoral de Trump es tan grande que nadie quiere arriesgarse a perder posibles votos y prefieren aliarse con el diablo si es necesario.

En el ámbito político internacional, y tanto en Estados Unidos como en España, estamos acostumbrados al "y tú más" o "whataboutism" en inglés. Se trata de señalar los errores ajenos sin reconocer los propios. Acusar al oponente de lo que uno mismo hace funciona de maravilla en la política, no solo como distracción, sino también como un agravio comparativo que los seguidores aceptan ciegamente. Resulta sorprendente que los adversarios de Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano no hayan tardado en acusar al gobierno del presidente Biden, quien también está siendo investigado por una posible retención de documentos al dejar la vicepresidencia, de estar llevando a cabo otra caza de brujas. Casi todos han cerrado filas en torno a Trump para evitar que les salpique.

Los políticos han perdido todo respeto por la justicia y parecen no importarles en absoluto la pérdida dramática de confianza en las instituciones. Con esta actitud, no se puede gobernar un país en democracia. Si todo se juzga en función del partido político de cada uno y se rechaza automáticamente cualquier cosa proveniente del otro bando, si no aceptamos el mandato de las urnas solo porque no nos conviene, ¿qué queda de la democracia?

Estaba claro que la única defensa posible para Trump, una vez que perdió las elecciones de 2020, era presentarse de nuevo como candidato a la presidencia en 2024, evitando así lo que cualquier otro ciudadano habría enfrentado hace tiempo. Bajo la excusa de que todo es un complot en su contra, sus abogados son capaces de confundir a la opinión pública y poner en aprietos a los fiscales, quienes deben ser cautelosos con las acusaciones, lo que retrasa las investigaciones y aplaza los juicios, dando tiempo al imputado para eludir la ley. Cuanto más ruido mediático genere, mejor para él, ya que le ayuda a presentarse como una víctima a sus fervientes seguidores, quienes lo ven como un mártir y defensor de todas sus supuestas injusticias. Trump se convierte así en un líder mesiánico que promete devolverles la tierra prometida de MAGA (Make America Great Again), y todos sabemos qué América tiene en mente.