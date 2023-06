El Presidente y Miss Wade

La escena: complicada la relación con Miss Wade por razones de cálculo electoral, el Presidente (Michael Douglas) se dirige a su oponente por televisión retándolo: "Esto es personal, entre tú y yo". Semejante me ha parecido el desafío hebdomadario de Sánchez a Feijóo: "Esto es entre tú y yo, cara a cara". Por si faltara algo, la liaison (política) de Sánchez, Yolanda Díaz, se ha sentido ofendida. "¡Eh!, esto no es una cosa entre dos varones. Aquí estoy yo".

Proclamas y promesas electorales se acogen con frecuencia a esquemas clásicos, al, por ejemplo, "Prometer hasta meter…", o al no menos habitual de "–Os pondremos un puente nuevo. –No tenemos río. –Es igual, os pondremos también un río". En Xixón el PSOE turnante ha prometido atender la demanda de unos ciudadanos y ampliar una plaza anulando viales de circulación y servicios, sin tener en cuenta los problemas resultantes. Sobre las consultas populares convendría tener siempre presentes aquellas palabras de Henry Ford: "De haber consultado, los ciudadanos me hubiesen pedido caballos más rápidos, no coches". Y es que la democracia es para lo que es.

Recordarán ustedes que tanto la señora Moriyón como el señor Pumares pusieron a Vox en la lista negra, "nunca, jamás". Más: recientemente, un "forero" ha manifestado que no pactarán con el PP si este se apoya en Vox para conseguir alcaldías. ¡Pero si para que doña Carmen sea alcaldesa necesita los votos abascalinos! La recomendación de Churchill: "A menudo he tenido que comerme mis palabras, y créanme: es una dieta equilibrada".

Permitan ahora una reflexión más amarga. Desde la segunda invasión de Ucrania por Rusia, al margen muertes y destrucción, caminamos cerca del abismo. Este día, con la voladura de la presa de Nueva Kajovka, estamos un poco más al borde. Y, por cierto, ¿cómo se habrá colado el premio de la Fundación Princesa de Asturias a la putinera Carrère d’Encausse?