La sociabilidad de las bacterias afecta a nuestra salud

La concesión del premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica a tres investigadores del campo de la microbiología ha sido una excelente noticia para los que trabajamos en esta disciplina. Ellos han sido pioneros en áreas de investigación que poseen una especial relevancia y transcendencia para la salud humana.

Las investigaciones que desarrollaron los tres premiados de forma independiente, tienen un factor común: el conocimiento de las interacciones y relaciones que establecen las bacterias. Por una parte, las que generan con nuestro organismo, caso del Dr. Gordon, y, por otra, aquellas que se dan entre las propias bacterias, estudiadas por los Dres. Greenberg y Bassler.

El Dr. Gordon es un adelantado en la investigación de lo que se conoce como el microbioma humano, es decir, de forma simplificada, el conjunto de microorganismos que habitan nuestro cuerpo (microbiota) y su entorno, y que está ahora considerado como un "órgano" más, al igual que lo es el corazón o el hígado, por su relevancia en el mantenimiento de la salud. Este "órgano" está constituido, básicamente, por millones y millones de bacterias de múltiples especies diferentes.

Los estudios del Dr. Gordon han prestado especial atención a las bacterias que residen en nuestro intestino. Estas llevan miles de años co-evolucionando con nosotros y con nuestros hábitos alimenticios lo que ha llevado a establecer una relación de simbiosis, esto es, una asociación beneficiosa para ambas partes: nuestro cuerpo les proporciona los alimentos y un ambiente con la temperatura apropiada para que puedan crecer; ellas, por su parte, contribuyen a nuestro equilibrio fisiológico, a nuestra salud. Por ejemplo, nos ayudan a protegernos contra otras bacterias patógenas y tienen un papel trascendental en el desarrollo adecuado del sistema inmunológico –nuestro sistema de defensa frente a las infecciones–, entre otras funciones.

Ese papel que las bacterias desempeñan en nuestro intestino es sorprendente y, gracias a los trabajos del Dr. Gordon, hoy sabemos que nuestra salud depende, en amplios términos, de ellas. Estas comunidades de bacterias se pueden considerar como bacterias beneficiosas. Tanto es así que, si en determinadas circunstancias –abuso de antibióticos, alimentación inadecuada, estrés, procesos inflamatorios intestinales, obesidad, etc.–, tiene lugar una pérdida de ellas, una disminución en su variedad y diversidad o incluso el crecimiento de bacterias patógenas, que invaden y desplazan a las beneficiosas, en el intestino, se produce la ruptura del equilibrio existente en este órgano, lo que se conoce como disbiosis. Esta alteración está asociada a enfermedades como la diabetes, obesidad, malnutrición, diversos desórdenes neurológicos (depresión, ansiedad, Parkinson, etc.), procesos inflamatorios intestinales y diferentes tipos de cáncer, especialmente el colorectal. Es por ello por lo que los trabajos del Dr. Gordon han contribuido a descifrar cómo estas bacterias intestinales beneficiosas contribuyen a la salud y por qué su pérdida o alteración influye en el desarrollo de enfermedades tan distintas y alejadas del propio intestino. Esto es esencial para establecer estrategias de tratamiento de enfermedades tan dispares como las arriba indicadas y que pasan, entre otros, por restablecer y devolverle al intestino la microbiota beneficiosa. Hay que destacar, en este sentido, la presencia de grupos de investigación en Asturias (IPLA) que trabajan a un gran nivel en este campo tan interesante y prometedor. Entre otras iniciativas, estos grupos han creado empresas orientadas al análisis y tratamiento personalizado de las alteraciones de la microbiota intestinal a través de la introducción de las bacterias beneficiosas mediante trasplante fecal o el uso de probióticos.

Un ámbito diferente lo constituyen los trabajos de los Dr. Greenberg y Bassler, que desarrollan su labor en bacterias que no son beneficiosas sino patógenas y tan importantes desde el punto de vista clínico como la asociada a la fibrosis quística, las causantes de abscesos, endocarditis o el cólera. Estos investigadores son, en gran parte, los responsables del conocimiento que hoy tenemos sobre la comunicación entre las bacterias, lo que el Dr. Greenberg ha venido a llamar "sociomicrobiologia" y que viene a definir las actividades sociales que tienen las bacterias. En efecto, las bacterias se consideraban como células independientes unas de otras, sin ninguna interacción entre ellas: un conjunto de células dispersas en el que cada una actuaba por sí misma, sin relación alguna con el resto de los miembros de su especie. Los premiados son unos de los investigadores que han descubierto que esto no es así, sino que tienen la posibilidad de comunicarse unas con otras a través de un lenguaje químico (denominado "quorum sensing") y utilizar esta comunicación para llevar a cabo tareas de un interés común, como, por ejemplo, la formación de unas estructuras denominadas biofilms. Dichas estructuras son películas que recubren al conjunto de las bacterias a modo de capa mucosa y que constituyen verdaderos "búnkers" en los que las bacterias están protegidas frente a agresiones exteriores. A modo de ejemplo, una de las ventajas que estos biofilms proporcionan a las bacterias patógenas es una mayor resistencia a la acción de los antibióticos, que no pueden alcanzarlas al estar protegidas, y esto es también una de las causas que hacen que se cronifiquen muchas infecciones. Otra función asociada a este comportamiento social, es la producción de los llamados "factores de virulencia", que generan estos microrganismos patógenos, en otras palabras, el despliegue y utilización de su arsenal armamentístico para atacar nuestros tejidos, invadirlos y progresar en la infección. Este conocimiento de los procesos más íntimos de las bacterias para esta cooperación es la base para desarrollar sistemas terapéuticos que interfieran con sus relaciones sociales. En otras palabras, se trata de bloquear, de interferir la comunicación entre las bacterias patógenas, utilizando inhibidores de su lenguaje químico, para evitar la formación de los biofilms que las protegen o la utilización de su armamento, haciéndolas de este modo más vulnerables y, con ello, permitiéndonos controlar mejor los procesos infecciosos y las enfermedades que generan, y evitando el uso de los antibióticos.

Como he tratado de señalar, las aportaciones de los tres premiados son muy relevantes en el presente y para el futuro en el campo de la microbiología y de la salud.