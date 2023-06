El Partido Popular está obligado a partir de ahora a mantener una notoria ambigüedad con respecto a Vox, su aliado natural de la derecha nacionalista española. Si prefieren ultraderecha, dependiendo del criterio que se aplique. Esto consiste en ahora me arrimo, ahora me separo. En Valencia llego a un acuerdo; en Murcia establezco para compensar líneas rojas, aun bajo la amenaza de repetir elecciones. No solo es una estrategia de disimulo frente a la estigmatización que pretende la izquierda, es también un desafío en busca del voto útil el 23 de julio. No se trata únicamente de escenificar: si Vox tensa demasiado la cuerda es posible que muchos de sus votantes acaben sumándose a los de Feijóo, porque en estos momentos lo que se dirime en el centro-derecha como programa electoral es desalojar del poder a Sánchez por encima de cualquier otro objetivo partidista. La idea de la derogación, aunque cursi, parece que ha calado. Por esa necesidad imperiosa y polarizada, la vieja propaganda socialista del dóberman goza de limitada credibilidad, y abrir esa espita una vez más puede tener su explicación exclusivamente entre los más recalcitrantes sectarios.

Vox, como quieran definirlo, no es la mejor opción democrática para asociarse. Se trata de un partido populista, fruto de una indignación excluyente, que esgrime planteamientos más que discutibles y en muchas ocasiones espantosos. Pero cualquier persona sensata puede preguntarse a la vez por qué sus principales detractores en la izquierda, del mismo modo que los ven como una amenaza para la democracia, no tienen los mismos remilgos por pactar con los herederos de ETA, permitir que Bildu condicione gobiernos, apoyarse en los separatistas catalanes enemigos de la Constitución y mantener durante la legislatura un Ejecutivo discordante con un enjambre de populistas antisistema que simpatizan con el peor caudillaje americano y los sátrapas de medio mundo. La pregunta vuelve a ser la que nos hemos hecho en otras ocasiones: ¿cuál es aquí la vara de medir?