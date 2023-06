Un país en funciones

Siempre he odiado esa sensación de provisionalidad previa a los viajes, a las mudanzas o a los cambios de empleo. Vivir con las maletas hechas, habitar la casa que fue nuestra ahora embalada en cajas, no saber qué hacer en tu mesa de trabajo mientras recursos humanos prepara la liquidación. Esa horrible sensación de que uno ya no está aquí, pero tampoco está allí. No es la placentera satisfacción del viaje, en la que al menos nos movemos hacia un nuevo destino. Es la frustrante sensación de estar varado en un lugar que fue y ya no es, con la cabeza en otra parte que será, pero no acaba de ser.

Así es como está España, tras las elecciones locales del 28 de mayo y a la espera de las generales del 23 de julio. En funciones. Como los ayuntamientos o las comunidades a la espera de acuerdos que permitan constituir sus nuevos gobiernos. Los salientes, paralizados –para lo que me queda dentro– no ven el momento de salir. Los entrantes, ansiosos –con sus proyectos estancados en el maletín– por saber si serán ellos los que ocupen los puestos que les dejen libres. Así es como está el Gobierno de la nación. En funciones, pendiente de unas elecciones aún lejanas e inciertas. Afanado en inventar estrategias electorales –¿infundir el miedo a la extrema derecha o centrarse en la economía?– que le permitan revalidar su triunfo, pero con la amenaza más que factible de la derrota en la cabeza. Así es como está el Partido Popular. En funciones, temeroso de lo que pueda pasar de aquí al 23 de julio, obsesionado de no cometer errores –¿distanciarse de Vox? ¿moverse al centro?– porque esta vez atisba una posibilidad factible de ganar. Así es como está Sumar, en nuevas funciones, con los nervios propios del novato –¿tendrá tirón Yolanda Díaz? ¿se descoserá el saco de siglas?–, ávido de demostrar que el experimento de un nuevo partido puede calar en el electorado. Y así es como está el país. En funciones. Con lo más sagrado para los españoles –las vacaciones– en el aire. ¿Saco los billetes ya? ¿Reservo el hotel ahora o espero? ¿Y si luego no encuentro billete o habitación? ¿Y si resulta que me toca formar parte de una mesa electoral? ¿Qué hago, vuelvo? ¿Voto por correo o paso? Y lo más importante: ¿A quién voto? ¿Quién me gobernará en septiembre? ¿Los míos o los otros? Un sinvivir. Y, entretanto, peleándose con la declaración de la Renta. Mientras, seguiremos conviviendo con la provisionalidad. Europa no quiere saber nada de nosotros hasta que no se despeje el panorama político. Sin saber si el actual gobierno saliente conseguirá resolver, antes de las elecciones, el problema de los funcionarios de justicia que amenaza con colapsar los tribunales. ¿Qué pasará con los 59 proyectos de ley y 157 proposiciones que quedan sin aprobar? ¿Serán papel mojado o las retomará el nuevo Gobierno? Por no hablar de leyes ya aprobadas –como la de la Vivienda– que la oposición ha prometido derogar. La incertidumbre no se acabará el 23 de julio. ¿Con qué nos encontraremos en el mes de septiembre? ¿Con más de lo mismo? ¿Con un Sánchez más moderado que ha aprendido la lección? ¿Con otro gobierno frankenstein con ministros de extrema izquierda y nacionalistas? ¿Con un Feijóo que abolirá todo lo anterior? ¿Con un Gobierno con ministros de Vox? Demasiadas preguntas sin respuesta son síntoma de incertidumbre. Y la incertidumbre, ya lo dicen los psicólogos, es síntoma de depresión y ansiedad. ¿Cuánto tiempo podremos aguantar en funciones, con las maletas hechas, sin saber adónde vamos y ni siquiera si vamos a ir?