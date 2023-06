Cuéntame un cuento, Pedro Sánchez

Érase una vez un reino, donde existía un gobierno de monarquía parlamentaria, socialista para más señas, había una princesa llamada Justinieves y una madrastra, muy clasista a pesar de ser socialista, llamada Pilar Llop, que no quería que Justinieves consiguiera sus sueños, a la sazón, una Justicia reformada, cercana a las necesidades de los ciudadanos y con un equipo de funcionarios, con unas condiciones laborales justas e idóneas para sustentar uno de los tres poderes del estado, el poder judicial. La madrastra eligió a un hombre de confianza, Tontxu, para acabar con Justinieves, que dicen que declaró: "Yo no tengo miedo a Justinieves, yo soy vasco". A lo que Justinieves dicen que contestó: "Tú eres vasco y yo abogo por el cumplimiento de la Constitución del Reino, que dice en su artículo 2 que existe la solidaridad entre todas las regiones del Reino y, al artículo 14, que habla de la igualdad de todos los españoles, y al artículo 43, que habla de la negociación colectiva y del derecho de huelga de los trabajadores, siendo estos últimos derechos fundamentales". Sr. Tontxu, usted será vasco, pero Justinieves es vasca, andaluza, gallega, asturiana, madrileña, murciana... Justinieves es española, pues los cuerpos generales de Justicia pertenecen al Estado español, somos un cuerpo nacional, salvaguardando la legitimidad de las competencias que la constitución ha otorgado a los diversos estatutos de autonomía a través de sus artículos 148, 149 y 152 de su Carta Magna.

Así que, Sr. Tontxu, no vaya por esos derroteros y mezcle las churras con las merinas comparando el conflicto vasco con un conflicto colectivo, legítimo, justo y necesario como el que estamos solicitando aquí y ahora. No nos cambie el cuento y nos haga luz de gas porque no se puede tapar el sol con una mano. No nos infravalore subiendo el salario a letrados y magistrados porque nosotros estamos en todos los juzgados de España, con unas condiciones laborales que necesitan una reforma apremiante para modificar estructuras decimonónicas. Con una necesidad apremiante de modernización y definición de competencias entre los cuerpos generales y, todo ello, para poder ofrecer una justicia eficaz, cercana al ciudadano y ágil en la tramitación procedimental.

Sea nuestra hada madrina Sr. Pedro Sánchez e interceda en este conflicto enconado, enquistado y farragoso en que nos encontramos. Devuélvanos la dignidad que se nos ha arrebatado y diga sí, sólo como usted sabe, sabiendo que sí es sí, y dé un paso al frente reconociendo que gracias a los cuerpos generales funcionan y se sustentan todos los juzgados de España. Ponga un final feliz a este cuento sin tanto cuento...