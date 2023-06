Un día para el orgullo autista

Este próximo domingo se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista. Al igual que ser rubio y de ojos azules no es mérito mío, ser autista tampoco lo es. No puedo ni creo, por tanto, que deba presumir de algo en lo que yo no he tenido nada que ver.

De lo que sí que estoy orgulloso y mucho es de ser quien soy, de todo lo que he conseguido en la vida, de haber alcanzado y superado con creces incluso mis propias expectativas y del hombre en el que me he convertido. Me siento orgulloso de contar con muchos y buenos amigos, de sentirme valorado tanto en mi vida personal como profesional, de haber superado todos mis miedos y aprendido a vivir con mi ansiedad. Orgulloso de ser capaz de hacer cosas a priori tan aparentemente sencillas para otras personas pero que para mí entrañan una gran dificultad, como pueden ser coger un avión o ir a un supermercado, pero de lo que más orgulloso me siento sin duda ninguna es de haber llegado hasta aquí.

Por duro que suene o que pueda parecer, según estudio del mes de febrero del pasado año dirigido por la doctora Sarah Cassidy de la Universidad de Nottingham y el profesor Simon Baron-Cohen del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge, hasta el 66% de las personas autistas adultas han pensado en quitarse la vida y un 35% lo han intentado alguna vez.

Entre los diferentes motivos que pueden llevarnos a esto hay dos que están siempre muy presentes: un sistema obsoleto y desactualizado, integrado por profesionales que en muchos casos no han recibido la formación necesaria, y una sociedad que no te permite ser lo que ellos no son. Llega un punto en el que te cansas de luchar para que te dejen ser quien eres.

Frases tan equivocadas o de nula empatía como "no puedes ser autista porque tienes amigos", "no te pongas etiquetas", "cómo vas a ser autista si haces bromas y miras a los ojos", "no será para tanto, te quejas por todo", "siempre estás igual, no vamos a dejar de hacerlo porque a ti te moleste", se siguen escuchando desgraciadamente demasiado a menudo en diferentes ámbitos de la educación, la salud y la sociedad. Por todo esto, y mientras el objetivo principal de una persona autista sea sobrevivir, seguiremos celebrando el Día Mundial del Orgullo Autista, aunque sólo sea para recordar que aún queda mucho por hacer y que las cosas tienen que cambiar.

Como escribió una vez mi añorado hombre del sombrero: "El orgullo está muy bien, pero una salchicha es una salchicha" (Terry Pratchett).

Dejadnos ser.