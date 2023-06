Oración por Cormac

Hace algún tiempo llegaría a obsesionarme el núcleo de negrura y violencia que hay en la mente visionaria de uno de los más grandes escritores de este tiempo, Cormac McCarthy, que acaba de morir. Creí que sus visiones literarias permitían identificar las fuentes de la violencia americana en el genocidio indio. Toda violencia viene del pasado, sí, pero cuando en ese pasado has acabado con todos tus enemigos, y has construido luego tu forma de vida, tus aseadas ciudades, las idílicas urbanizaciones, el enjambre de los millones de familias, la bella paz de los cultos religiosos dominicales, sobre las tumbas de un pueblo extinguido, acabas haciendo que se rebelen sus fantasmas, la violencia se vuelva contra ti y una vez dentro ya no se vaya. La mejor oración por un gran escritor muerto es dar cuenta de los pensamientos, acertados o no, que ha logrado evocarte, el rastro de su veneno.