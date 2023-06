PP: la renovación era esto

No pasa un tiempo en que el Partido Popular de Asturias no parezca una jaula de grillos o el corral de La Pacheca. Ni cuando las cosas le vienen rodadas a nivel estatal, como parece que ocurrirá tras los comicios de finales de julio, pueden evitar los populares asturianos flagelarse con azotainas de estrambote, tal que el soneto no acaba de cuadrar nunca en la rima del verso catorce. La elección de los candidatos al Congreso y al Senado sólo ha dejado contentos a los que pondrán su cara bonita en el cartel. Los damnificados, tanto los descabalgados de las listas como los que aspiraban a la grupa del caballo que conduce a Madrid, penan y critican en privado, que no está el ambiente para airear los trapos al sol.

Quien haya apadrinado las candidaturas le ha metido el dedo gordo en el ojo a la poderosa junta local de Oviedo e incluso al alcalde, que algo tendrá que decir quien ha garantizado al partido una de las mayorías absolutas más sólidas de una capital de provincia española. Diego Canga acaba de solicitar la afiliación; Canteli acumula hoy más razones que ayer para retrasar la ficha. No está obligado el PP nacional a cuidar la representación territorial en sus listas, pero la ausencia ovetense es un monumental error de cálculo. Gijón gana, Oviedo pierde. Cuando Canga abogó la pasada semana por el paso atrás de la vieja guardia y por convertir en museo jurásico los restos fósiles del PP pleistocénico ¿sabía que Madrid iba a reservar los puestos de salida al Congreso y al Senado a ejemplares del pasado? Es de suponer que Mercedes Fernández, Teresa Mallada y Pablo González, enemigos íntimos, viajarán a Madrid, cuando les toque, por separado. Si el partido los pone un taxi a la capital es posible que en todo el trayecto ni se dirijan la palabra. En el PP asturiano hay gente que se odia como hermanos.