Televisión e infancia

La emergencia de las cadenas de TV privadas en los noventa y la proliferación de series animadas –de rúbrica japonesa mayoritariamente– que monopolizaban las programaciones infantiles, alentaron mi interés por analizar el impacto de los modelos presentados en estas atractivas narrativas audiovisuales. Mi tesis incidió en cómo interiorizan los menores los mensajes –especialmente de carácter violento– y los estereotipos, llegando a constituirse en repertorios inconscientes a reproducir. Además, los videojuegos empezaban a consolidarse en los hogares como formas de ocio digital e, igualmente, me vi envuelta en otro estudio orientado a constatar su potencial educativo. Compaginé mi formación doctoral en la Universidad Complutense de Madrid con una beca en el Centro de Investigación y Documentación Educativa del MEC.

Concluida esa etapa, me encontré ante una gran encrucijada, pues deseaba dedicarme a la docencia universitaria convencida de la importancia de la formación del profesorado. Aproveché la coyuntura académica que impulsó la introducción de las Nuevas Tecnologías en los Planes de Estudio en la Formación del Profesorado, generando la necesidad de contrataciones, y opté a los concursos de siete universidades con la esperanza de salir en alguno. Aquel verano del 95, mis padres vinieron a Asturias y, al llegar a Covadonga, hicieron la consabida petición. Y cuál fue mi sorpresa, que obtuve plaza en todas ellas, pero elegí Oviedo, la tercera Universidad más antigua del país, con más de 400 años…, y fui a visitar a la Santina para darle las gracias. No me equivoqué en la elección, Asturias me ofreció un abanico enorme de oportunidades.

Combiné la docencia con distintas estancias de investigación en la Université de Poitiers (Francia) en el Office Audio-Visuel (OAVUP) con el profesor François Marchessou, que propició mi participación en varios proyectos para elaborar materiales multimedia didácticos. Trabajé en el Laboratorio de Documentación Electrónica Interactiva de la Universidad Carlos III (Madrid), colaborando en el diseño pedagógico de aplicaciones educativas interactivas. Más tarde, coincidí con Maria Ferraris en el Institute Tecnologie Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Génova), publiqué varios artículos en la Revista Tecnologie Didattiche y participé en distintos proyectos. Las estancias en la University of Calgary (Canadá) y la University of Freiburg (Alemania) constituyeron un punto de inflexión para virar la investigación hacia el e-learning y el diseño de materiales interactivos para la formación a través de internet.

Participé en el Proyecto Europeo INNOVA, con Samuel Fernández, orientado a la inserción laboral de mujeres mediante formación online. La irrupción de las plataformas de formación virtuales en el panorama universitario y la creación del Campus Virtual Compartido del G9 (Oviedo, Cantabria, País Vasco, Zaragoza, La Rioja, Pública de Navarra, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura) suscitaron el Proyecto de Innovación RURALNET que dirigí para virtualizar la asignatura Escuela rural (2000-01), pionera en el CVC del G9, cuyos contenidos multimedia interactivos y su innovadora metodología basada en juegos fueron premiados en la University of Quebéc (Canadá). E iniciamos una línea novedosa centrada en el estudio de la interacción de los estilos cognitivos y las estrategias docentes en Entornos Virtuales de Aprendizaje, que originó una tesis doctoral.

Participé en el Plan de Evaluación de la Calidad de las Universidades Españolas, como miembro del Comité de Autoevaluación de la Escuela de Magisterio, elaborando planes para atender las demandas formativas de los docentes universitarios para introducir las TIC en sus aulas. La directora del ICE, Raquel Rodríguez, me confió la formación digital del profesorado para el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, promovimos grupos de trabajo y proyectos innovadores. Impartí cursos en los ICE de las Universidades Politécnicas de Cataluña, Valencia y Madrid. Dentro del Programa de Estudios y Análisis del MEC, dirigí el Proyecto INVITRO centrado en la Gestión de Grupos de INvestigación en Entornos Virtuales apoyados en Técnicas, Recursos y Objetos de Aprendizaje; y el Proyecto MATRIX (Modalidades de Aprendizaje Telemático y Resultados Interuniversitarios eXtrapolables al Blended learning), identificando las buenas prácticas online. Pertenecí al Comité de Innovación del Vicerrectorado de Calidad e Innovación en momentos claves para impulsar la innovación docente con las tecnologías.

Las estancias docentes en Iberoamérica fueron enriquecedoras, impartí formación sobre TIC al profesorado de Secundaria del Colegio Hispano-argentino "Parque de España" en Rosario (Argentina) y en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Posteriormente, las alianzas con la Université de Poitiers y la Maison des Pays du Cône Sud (MPCS) me llevaron a la Universidad de Los Lagos (Chile), la Escuela Normal Superior de Michoacán (México) y a la Universidad San Martín de Porres de Lima (Perú) para formar al profesorado universitario en la creación de Campus Virtuales y virtualización de asignaturas.

Con mi equipo, retomamos el estudio de la mediación de las pantallas en el aprendizaje, originando la publicación: "Televisión: desarrollo de la creatividad e infancia". Esta temática de especial sensibilidad, me impulsó a integrarme en la Asociación Internacional de Investigadores KID & COM (Infancia y medios de comunicación), Cátedra de Comunicación y Marketing infantil y adolescente (UCM-UNESCO-UNICEF). Actualmente presido la Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) de Asturias, integrada en ICmedia a nivel nacional y EURALVA (Alianza Europea de Asociaciones de Usuarios Audiovisuales), desde donde organizamos actividades de alfabetización mediática y uso responsable de las tecnologías para docentes y familias en centros escolares y en la universidad, en colaboración con medios de comunicación: TVE de Asturias, Televisión del Principado de Asturias, Onda Cero Asturias, Cadena Ser- Radio Asturias, Radio del Principado de Asturias y periódicos locales como LA NUEVA ESPAÑA y "El Comercio". Recientemente, celebramos una mesa redonda en torno a la emergencia de las "fake news" en la esfera digital.

Vinculada a la Red Universitaria de Tecnología Educativa colaboré en el Proyecto Programa ESCUELA 2.0, comparando las políticas educativas de "un ordenador por niño" adoptadas en cada Comunidad Autónoma. Pertenezco a la Asociación Internacional de Investigadores en Tecnología Educativa EDUTEC y son numerosas las contribuciones en Congresos nacionales e internacionales visibilizando los trabajos desarrollados desde nuestro equipo de investigación, colaboramos con la Universidad de Mihno (Braga) y ITD de Génova.

Establecimos un convenio con MICRONET para estudiar la contribución de videojuegos al desarrollo de las Inteligencias Múltiples, originando una tesis (2016), cuyos resultados se presentaron en la University of Denver (USA). Pertenezco a la Red Española de Excelencia en Videojuegos y acabo de dirigir otra tesis sobre videojuegos bélicos y pensamiento crítico hacia la guerra (2022). Actualmente, enfocamos la formación digital docente al diseño de entornos gamificados, uso de app y realidad aumentada para desarrollar competencias en escolares de infantil y niños con TEA. Finalmente, quiero reconocer el trabajo de los miembros del equipo TECN@ por sus valiosas contribuciones.