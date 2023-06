Llenar un vaso no es lo mismo que encender un fuego

Amor y pedagogía, decía Unamuno. Claro que, a decir verdad, a pesar de Unamuno, entiendo que eso no basta. Yo añadiría también, y, sobre todo: conocimientos…

A los profesores que quedáis, os queda ciertamente una labor ingrata, tendréis que lidiar con la nueva ley educativa. O deseducativa, no lo sé. Porque, a mi modo de ver, es una ley desviada o extraviada. Sobre todo, porque se han descentrado los contenidos, es decir, los conocimientos. Parece que han perdido toda su importancia. Por eso es una ley meramente pedagogista, psicologista, emotivista y sobre todo meramente programática. Se olvida, como las anteriores, de cómo llevarla al aula y, peor aún, de formar y necesariamente transformar a los profesores, a los que, por cierto, se les ha anulado ya la libertad de cátedra. Porque tampoco se prestigia en ellos el conocimiento, no hace falta más que echar un vistazo a las nuevas oposiciones. Insisto: yo sólo veo mero pedagogismo.

¿Pero acaso nos hemos olvidado de que el pe-da-go-go era un esclavo? El niño (paidós) era conducido (ágo) a la escuela por ese esclavo (paidós + ágo = peda-gogía). Yo diría a mis compañeros –ellos no se atreverían, no son tan libres para decirlo como yo hoy– que no sean pedagogos en sentido etimológico, que no sean meros esclavos de estas leyes pedagogistas que nos vienen impuestas y las sufrimos como si de esclavos burócratas y conductores o cuidadores de niños se tratase. Por el contrario, espero que sean verdaderos maestros, didáskaloi, es decir que se preocupen de adquirir verdaderos conocimientos y conocimientos verdaderos en sus respectivas disciplinas y para sus discípulos y, sólo después vendrá una didáctica apropiada a la materia que enseñan.

Ya el pasado siglo Unamuno se había dado cuenta perfectamente de los peligros del pedagogismo cuando, dirigiéndose a su amigo Rodolfo Llopis, le dice: "Solo me queda rogarle que pida a los maestros de esa II Convención que se anden con mucho tiento con eso de la experimentación pedagógica… y que no importa tanto cómo se ha de enseñar como qué es lo que ha de enseñar, que del qué ya saldrá el cómo. Adviértales los peligros de ese experimentalismo pedagógico norteamericano, que quita toda el alma a la Enseñanza, que es ante todo arte, y arte poética"…

Algo similar dice Platón. Y lo dice ya en el siglo V a. C. Consideraba, aunque de manera problemática, que la virtud es enseñable y, por tanto, tiene contenido. Lo dice en su obra "Protágoras", una obra que, yo diría, no han leído los nuevos pedagogos,… "¿De qué se alimenta el alma, Sócrates? De las enseñanzas, dije yo". He aquí la clave de lo que quiero reivindicar: una enseñanza de conocimientos: no de actitudes o de valores huecos. Platón dice exactamente "mathémasin", es decir, se refiere a la enseñanza "de las ciencias", o lo que es lo mismo, "de conocimientos objetivos". Ahí, pues, reside la virtud, en el conocimiento de lo que hoy llamaríamos, sin distinción: ciencias y filosofía. Sobre todo, porque no puede haber ciencias sin filosofía, ni filosofía sin ciencias. Eso sería, según Platón, en lo que consistiría una verdadera enseñanza y una enseñanza verdadera. Una enseñanza, entiendo yo, que no sólo forme al alumno. No, la enseñanza, al menos la enseñanza integral, lo que hoy es o debería ser la enseñanza media, no sólo debe formar, debe también transformar. Algo que ya había contemplado Demócrito hace veintiséis siglos: "la enseñanza nos transforma –dijo– y al transformarnos produce nuestra propia naturaleza". Pues de eso se trata…

Pero hoy corren malos tiempos para la educación integral como la que preconizaba Platón… Porque la enseñanza ha de ser crítica y filosófica o, si no, no puede ser llamada tal. La intención es encender el fuego del conocimiento que cada uno, por sí mismo, ha de alimentar constantemente, durante el resto de su vida. Y para eso son necesarias también las ciencias. Sobre todo, las ciencias, no las creencias tranquilizadoras, ni las retóricas persuasivas, ideológicas y anestésicas. Reivindicar la filosofía siempre, y con ella las humanidades, no es ir contra las ciencias. No hay, o al menos no debe haber, dos culturas enfrentadas: letras-ciencias. Porque las ciencias no pueden justificarse científicamente. Es decir, las ciencias no hacen ciencia cuando hablan de sí mismas, hacen filosofía, aunque no quieran. Es contradictorio decir que la filosofía es un saber innecesario: decir eso es hacer ya filosofía. Por eso, justamente, no podemos dejar de hacer filosofía. Porque de ser así educaremos ciudadanos expertos, sí, pero ingenuos y manipulables, inconscientes de la propia fundamentación de lo que conocen e incluso de sus propias vidas. La enseñanza, lo mismo que la propia filosofía, debe ser un arma crítica contra mitos oscurantistas e ideologías, propios de este tiempo en donde los individuos quedan perdidos como pecios flotantes en sociedades líquidas…

En los "Moralia" de Plutarco, un filósofo del siglo I que ya nadie lee, por supuesto, se dice algo que a mí me parece que sigue siendo de interés: que educar a los hombres no es como llenar un vaso, es como encender un fuego […]. Esta es, pues, según entiendo yo, una de las claves que tiene este difícil oficio de educar. ¿Lo habremos logrado? ¿Habrá prendido ese fuego en vosotros? No lo sé, eso sólo se puede saber a posteriori y quizá a largo plazo. Pero mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en que nuestra intención es que salgáis de aquí no sólo con el vaso más o menos lleno, sino con la curiosidad y el deseo de seguir queriendo saber. Llenar el vaso es relativamente fácil, en eso consiste el adoctrinamiento, pero educar la voluntad… ¿Cómo educar la voluntad de querer…? ¡La voluntad, sobre todo, de querer saber!...

El querer-saber no debe quedarse en el propio saber teórico. Pues, aunque no hay nada más práctico que una buena teoría, el saber ha de ser un saber hacer y un querer hacer más y mejor que otros. Que no os falte, pues, la voluntad de hacer. Parafraseando al viejo Cervantes se podría recordar aquí aquello de que "no es un hombre más que otro si no hace más que otro"...