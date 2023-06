La Asturias vacilada y otras cuitas

Repartidos con puntualidad los bastones de mando de quienes van a gobernar los municipios asturianos, caben en el día después de la proclamación de alcaldes y concejales algunas generales reflexiones. En primer lugar, conviene reconocer que el cabreo de la Asturias vacilada que sin remedio se vacía ha supuesto, en el suroccidente regional, un vuelco espectacular ideológico. Al PSOE se le ha llevado la ventolera, entre promesas incumplidas del tamaño de argayos, la mies de uno de sus tradicionales graneros. La pérdida de los ayuntamientos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande e Ibias supone una lanzada en el costado izquierdo del barbonismo, la demostración palpable de que una parte del medio rural asturiano no soporta ya las tomaduras de pelo ni los seculares incumplimientos. Un bofetón en toda regla o un puntapié en el trasero que obliga a los socialistas a cambiar con urgencia de referentes en la comarca.

Donde no alcanzan los votos, gobierna la aritmética. La nueva situación ha obligado a pactar a distintas formaciones en varios concejos, aunque no se han dado acuerdos “contra natura”. La lógica dinamitó el sorprendente entendimiento en San Martín del Rey Aurelio, donde IU -o mejor sus bases- renunció a una coalición con el PP para sepultar cuatro décadas largas de socialismo. Al municipio le aguardan cuatro años endemoniados de reproches y rencillas personales que lo pueden hacer ingobernable. No le arrienden la ganancia al alcalde, pero para el PSOE mantener San Martín era cuestión de Estado.

El acuerdo unánime de toda la derecha, un parto con fórceps cuando la venturosa madre ya salía de cuentas, pone a Gijón en el foco principal del escaparate mediático municipal. El ingreso de Vox en un inédito tripartito promete en los próximos meses jugosos titulares y obliga a la atónita izquierda gijonesa a manejarse en las barricadas. Moriyón le ha entregado los festejos al partido con nombre de diccionario. Lo mismo reponen “Raza” en el próximo Festival de Cine.