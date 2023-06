No todo está en los genes

Francis Galton era primo hermano de Darwin, ambos nietos de Erasmus Darwin, famoso entre otras cosas por un largo poema sobre la evolución. Quizá de él heredaron su interés por la evolución. Francis no estaba del todo de acuerdo con su primo Charles quien postulaba que la evolución es un proceso lento de acumulación de cambios infinitesimales. Galton decía que los cambios eran bruscos y masivos. Lo dibujaba como un polígono bien asentado en una de las bases durante largos periodos de tiempo que empujado por fuerzas telúricas rodaba para emplazarse en otro lado, un nuevo panorama de especies biológicas. No hay ninguna prueba de que eso sea así.

Galton es más conocido por haber introducido varios conceptos estadísticos en su afán por demostrar la herencia de caracteres cuantitativos. Le interesaba la herencia de la inteligencia; no en vano pertenecía a una familia donde se acumulaba. Como es difícil de demostrar con un experimento lo intentó con el tamaño de los guisantes. Observó que el de los hijos se parecía al de los padres. Para explicar esa dependencia inventó la fórmula de la correlación. Fue una demostración de que, en parte, el tamaño de los guisantes hijos depende de algo que está en el interior de sus progenitores y se trasmite. No se podía imaginar que en un monasterio de Centroeuropa un monje experimentaba con guisantes para descubrir si una característica cualitativa, ser liso o rugoso, se heredaba y cómo. Podría haberse atribuido a Mendel el origen del racismo biológico: la herencia dominante del color oscuro como la rugosidad de los guisantes. Nunca vi utilizar estos argumentos. Sin embargo, Galton está en el centro del movimiento eugenésico que llegó al máximo con los nazis. Menos conocido es su concepto de regresión a la media: observó que la media del tamaño de los guisantes que producían los más grandes era más pequeña que ellos y los que producían los guisantes más pequeños era más grandes. Si es una persona regular y la media de sus paseos es de 5 kilómetros, es posible que si un día camina 8 otro caminará 2.

La eugenesia se basa en la idea de que en los genes están las instrucciones completas para hacer el cuerpo, como si fueran los planos arquitectónicos de una casa. He oído a genetistas decir que bastaría tener una capacidad computacional grande y el mapa genético completo de un ser extinguido para reproducirlo. Es esta idea subyace el concepto de "gen egoísta" de Richard Dawkins, tan conocido. Este biólogo sostiene que solo somos un instrumento de los genes para sobrevivir y encarnarse en nuestra descendencia. Freud consiguió convencernos de que estamos dominados por fuerzas ocultas, por pulsiones inconfesables solo accesibles mediante el análisis profundo. No cabe duda de que buena parte del cerebro actúa de espaldas a nuestra conciencia, hacemos sin saber qué hacemos movidos por mecanismos afinados por la experiencia filogenética y la de la propia existencia. Es obligado para estar vivo y responder a los innumerables estímulos y las continuas exigencias de toma de decisión. Pero que unas moléculas sean las que rigen mi comportamiento y destino me parece exagerado.

Los genes son importantes y en algunos casos determinantes. Hay enfermedades que dependen de un solo gen. Pero eso son situaciones excepcionales. Los genes determinan qué proteínas producen unos órganos celulares llamados ribosomas. Ellos reciben la plantilla, el ARN, pero allí, esa larga molécula fabricada exactamente como se predijo, adquiere su conformación tridimensional que es la que va a determinar su acción. Por tanto, los genes son solo el imprescindible inicio de un viaje. En ese mundo molecular, el ambiente en el que se mueve la fábrica de la célula es variable, ocurren muchas cosas. De manera que idénticos genes que se activan de igual manera pueden dar resultados diferentes. Ejemplo muy notable es el de las huellas dactilares, otro de los descubrimientos de Galton. Casi todos tenemos diferentes huellas en la mano derecha y la izquierda. La mejor explicación son esos azares moleculares. Mismos genes diferentes fenotipo.

Los que más creen en los genes aceptan la influencia del medio ambiente. Las plantas criadas en medios pobres, independientemente de su conformación genética, rinden menos que en medios ricos. Ahora bien, las mejor dotadas genéticamente, dicen, siempre rendirán mejor. Por tanto, seleccionar a los mejores y darles las mejores oportunidades. Así el mundo será maravilloso. No está tan claro. Supongan varias plantas de la misma especie, por tanto genéticamente diversas entre ellas como pueden ser varios humanos. Ahora hacemos tres clones de cada una y los ponemos en diferentes medios. Si los genes siempre influyeran de la misma manera, los que se portan mejor en el medio más adverso, serán aún mejores en el más favorable. Pero lo que veremos será una respuesta caótica, una rara interacción con el medio. Los genes son solo una parte de la ecuación. Las otras dos, el ambiente molecular y el medio ambiente. No, no se puede construir reconstruir un cuerpo a partir de los genes.