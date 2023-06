Todas las guerras son horribles. Así lo expresaba el famoso historiador y militar ateniense Tucídides (S. V a C), cuando narraba la guerra del Peloponeso (Donald Kagan. Edhasa, Barcelona, 2009). Desde entonces, las coincidencias sobre este particular son unánimes. No obstante, las confrontaciones bélicas no han cesado nunca, lo que informa de las enormes contradicciones que debe soportar el ser humano. Los periodos de paz son como un oasis entre un continuo devenir de enfrentamientos, que no hacen más que demostrar nuestra estupidez.

Es bien conocido que asistimos actualmente a un nuevo episodio violento en Ucrania. Uno de tantos como ha soportado este hermoso país a lo largo de su historia, con las circunstancias que en este caso tiene repercusiones directas sobre nuestras vidas. Este acontecimiento se presume largo. No somos capaces de adivinar un final cercano. Mientras nos llegan las noticias de esta barbaridad y lamentamos una vez más que hechos como estos puedan producirse, mi vista transcurre por las páginas de un texto de lectura obligada: “Una salida honrosa”, Éric Vuillard, Tusquets Eds, Barcelona, 2023. Su autor es un magnífico escritor francés, nacido en Lyon en 1968. Su obra literaria está bien acreditada (Premio Goncourt en el año 2017) en todo el mundo. El texto actual narra detalladamente los principales acontecimientos, tanto públicos como ocultos, que coincidieron en la denominada "Guerra de Indochina". La presencia de empresas francesas (Société des Caoutchoucs, Compagnie des Eaux d´Électricité, Société Indochinoise Forestière et des Allumettes, etc.) y su salida encubierta, la derrota y marcha del ejército galo, la entrada y posterior retirada de EEUU y la victoria final del pueblo vietnamita. Es muy llamativo el papel de los grandes empresarios con intereses en la zona, del Banco de Indochina y los negocios relacionados con la venta de armas y equipamientos, de los militares de alta graduación y muy especialmente del que era, en aquel momento, Secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles (1888-1959). El número de personas fallecidas y el grado de destrucción fue, una vez más, escandaloso. Pero la pregunta clave en las guerras sigue siendo la misma: ¿quién pone los muertos?

Ucrania es actualmente un claro ejemplo de la enorme maldad de algunos dirigentes. Los párrafos finales del texto que les citaba, en relación a la guerra del Vietnam, dicen textualmente: "En la esperanza de una salida honrosa, se necesitaron treinta años y millones de muertos, ¡para que todo terminara así! Treinta años para salir del escenario. Quizás habría sido mejor la deshonra". Estrategia y tácticas se convierten en cadáveres, en territorios destruidos, en vidas sin futuro. Ver las imágenes de la zona del Dombás es una réplica de las ya conocidas de Hamburgo, Dresde o Varsovia, después de la Segunda Guerra Mundial. Mayor destrucción es imposible. Todo ello representa una muestra clara del enorme fracaso de la humanidad. Al margen de quien sea el principal responsable de este inmenso crimen, me resisto a pensar que no exista nadie que conozca la historia, para no repetir innecesariamente los mismos pasos. Por favor, encuentren pronto el punto final. Con honra o sin ella.

Benjamín Britten (1913-1976) fue un músico inglés de reconocido protagonismo como pacifista. Marchó a EEUU poco antes de la guerra (1939) pero regresó a Inglaterra en plena confrontación y soportó las críticas sociales en un momento de acentuado patriotismo. En el año 1962 aceptó la composición de una partitura para celebrar la reconsagración de la Catedral de Coventry, totalmente destruida por los bombardeos alemanes. Su obra, el Réquiem de guerra (War Requiem. Op. 66), es una partitura de profundo contenido simbólico antibelicista y a favor de la reconciliación. Fue elaborada para tres voces solistas de diferentes países, coro adulto e infantil y orquesta. Los tres intérpretes debían ser rusa (soprano), alemán (barítono) e inglés (su pareja Peter Pears). El texto corresponde al tradicional de las misas de difuntos, en latín, con fragmentos de un poemario en inglés de Wilfred Owen (1893-1918), que había fallecido en el frente de batalla, pocos días antes de finalizar la Primera Guerra Mundial. Esta obra ha sido interpretada en numerosas ocasiones y en circunstancias muy diversas. Se presenta como un claro ejemplo contra los horrores de la guerra y la necesidad de la búsqueda de la paz mundial. Por si les resulta algo larga (80 minutos) y difícil de apreciar (ocurre la primera y quizás la segunda vez), siempre pueden tararear la bellísima canción de John Lennon (1940-1980), compuesta sobre un texto de Yoko Ono (1933), que todos hemos susurrado en nuestras primeras clases de inglés: "Imagine there’s no countries. It isn’t hard to do. Nothing to kill or die for". (Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir).