Campeones y malos contadores

Anque ya tará too dicho, véome na obligación de sopelexar les sos fazañes (sí, ¿por qué non?, «fazañes»): 3 ligues, 4 copes, 1 supercopa, 6 copes europees, y esti últimu añu, too: Lliga, Copa la Reina, Supercopa, Lliga Europea; d’aponderar los sos ésitos y felicitalos por ellos. A toos, a elles, en primer llugar, una per una y como conxuntu, pero tamién a ellos, al entrenador, al director deportivu, en fin, a tol equipu del Telecable Hockey Gijón.

Y eso que les condiciones nes que se mueven nun son les meyores. Faenlo, de mano, nun deporte que nun ye de los que mueve pasiones numberoses (grandes pasiones sí, pero non numberoses), y, amás, con munchos problemes: torgues nel recintu de xuegu, demasiao pequeñu pal aforu que puen tener los sos partíos. Y torgues también de perres: en primer llugar, porque nun son profesionales, y eso siempre trae dificultaes na vida familiar o nel trabayu; pero, amás, porque les perres coles que se mueve’l club nun son mui bayuroses: los desplazamientos (que son la mayoría lloñe, a Cataluña) nun los puen facer pelos medios más afayaízos, nin pelos más cómodos nin pelos más rápidos. Microcréditos, rifes pa financiase… Asina que, énte toos, elles, primero, ellos dempués, poso la montera con almiración y grito un ¡puxa! al altu la lleva. Camudando de «deporte», veo qu’una parte del PSOE de Xixón achaca la so derrota a que durante la campaña nun se punxeren en valor los méritos de l’Alcaldía y Gobiernu nestos cuatro años, y argumenten: IU, que sí lo fizo, subió, de 1 a 2; nós baxamos de 11 a 9. Pamidea que nun saben echar bien les cuentes, o que nun les cuenten bien. Porque IU subió, pero Podemos baxó, de 3 a 1. Y, como nel restu d’España, los votos de Podemos fueron, en xeneral, a IU. Eso son les cuentes, y lo demás, cuentos.