La rebelión que te revela

Lo primero que conviene tener en cuenta para no llamarse a desengaño es que hay ausencias que nunca van a dejar de recordarnos que hay zonas de la memoria condenadas a ser yermas y dolorosas. Eso de que el tiempo lo cura todo es una patraña como otra cualquiera. No lo creas, y tampoco creas que podrás alcanzar cualquier sueño que tengas si trabajas para construirlo con todas tus fuerzas. Y duda siempre de quien te diga que la maldad encuentra tarde o temprano su castigo o que lo que no te mata te hace más fuerte. Bah. Solo está bien autoengañarse cuando tienes una edad en la que las decepciones y derrotas no son tan poderosas como para causar cataclismos irreparables y pueden llegar a proporcionar enseñanzas que valgan la pena. Madurar no es solo aprender a vendar y calmar heridas como buenamente podamos, es aceptar que las losas son como son y que a veces es mejor una retirada honrosa o una rendición sin condiciones antes que la devastación total sin posibilidad de reconstrucción. Eso vale tanto para las relaciones amorosas como para los enjambres laborales o los juegos de sociedad.

Es dañino intentar convencerse de que cualquier grieta se puede tapar y de que cerrar heridas está al alcance de tu mano si aceptas que las pérdidas irreparables son más llevaderas si buscas respuesta en dimensiones esotéricas o en cambios vitales que te devuelven tarde o temprano al punto de partida. Nada que ver con la resignación y el derrotismo: todo lo contrario. Cuando miras cara a cara al dolor que no acepta treguas o a la desilusión que merodea o a la frustración que pone zancadillas a las ganas de seguir la marcha estás admitiendo una debilidad que elimina malentendidos íntimos, buscas una lucha que deje de envenenarte. Te rebelas. Te revelas.