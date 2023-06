La salud mental de los adolescentes

Uno de cada tres jóvenes en España ha intentado suicidarse o ha pensado hacerlo, es decir, cuando nos cruzamos en la calle con personas jóvenes, una de cada tres está en situación de riesgo de suicidio, pero no podemos ayudarle porque no conocemos su pensamiento. Cabe preguntarse ¿tienen esos jóvenes el apoyo de un amigo o familiar que pueda conocer su situación, sus miedos y el deseo de poner fin a su vida? Probablemente, no, casi ningún adolescente hoy va anunciando a sus amigos que piensa suicidarse. Dramático enfoque de la amistad el que hemos construido durante las últimas décadas. Los jóvenes de hace cuarenta años lo compartíamos todo con los amigos más cercanos.

Dice el doctor Martínez Jambrina, director del Área de Salud Mental del Área Sanitaria III que los motivos para intentar poner fin a la propia vida entre adolescentes tienen origen en el entorno social, un entorno que con las redes sociales se ha vuelto agresivo, que actúa en silencio sin que los que están cerca, sean amigos, profesores o familiares, se percaten de las agresiones que el adolescente está sufriendo. Las últimas semanas hemos asistido a un rosario de incidencias en este sentido, algunas con terrible final, ratificando la estadística que señala a Asturias como una comunidad con una alta incidencia de suicidios. El análisis de las causas que llevan a una persona joven a querer quitarse la vida es muy complejo, corriendo el riesgo de demonizar algunos aspectos de la sociedad de hoy, como el uso de las redes sociales, las mismas redes que ayudan a miles de personas a mantener el contacto con amigos o familiares y a conocer a otras personas de lugares tan alejados como queramos imaginar. Sin embargo, existen aspectos opacos del funcionamiento de las redes que no podemos controlar y que, en personas que, por su juventud, no han alcanzado el nivel de madurez suficiente, o están en situación de vulnerabilidad por una incidencia personal o familiar, pueden desencadenar un deseo imparable de dejar de vivir. El doctor Martínez Jambrina señala que desde el año 2019 se ha intervenido con éxito en más de cuatrocientos casos, mostrándonos que existen acciones eficaces desde los servicios de salud, pero también que existen grietas de vulnerabilidad en las personas jóvenes por las que se cuela diariamente el riesgo, la amenaza. Cerrar esas grietas es un esfuerzo que ha de realizar la sociedad en su conjunto, las familias y los educadores, en primer lugar. El resto es de todos nosotros.