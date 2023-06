Vindicación de la alcaldía

El abuelo, pastor mesetario, paisano sentencioso y frecuente en consejas, solía decir que es mejor ser tonto que alcalde, que el alcalde lo es por unos años pero la tontuna dura toda la vida. A uno le queda la duda de si será cosa razonable ocupar una alcaldía, y asomarse cada día a los problemas de los demás con la obligación de buscarles solución, por una mínima soldada, cuando no por amor al arte, lo que ocurre en muchas pequeñas localidades.

Unas horas después de constituirse las corporaciones locales asturianas para el nuevo mandato -no legislatura, error muy extendido de dicción, puesto que los ayuntamientos no gozan de la facultad de promulgar leyes- conviene aplaudir, e incluso compadecerse, de los nuevos alcaldes y concejales, llamados al grial de la política más cercana, la del tú a tü, la del bache que se agranda y la farola que se apaga. Ser alcalde no es, en ls mayoría de los casos, ni un chollo ni una bicoca. Más bien se antoja un sacrificio poco valorado y escasamente reconocido. Alcaldes y concejales son columnas que sujetan el edificio democrático desde los cimientos. De alguna forma constituyen el cemento de la convivencia. Para un alcalde no hay vacaciones ni periodo de sesiones. Cierra el Ayuntamiento pero muchos de ellos se llevan el despacho a casa.

Sirvan estas apresuradas lineas de homenaje y vindicación de los alcaldes, ese ciudadano comprometido que se desvive por sus vecinos, que llega a la política con vocación de servicio, no con el afán de servirse de ella. Y que en ocasiones, sobre todo en el medio rural, sacrifica su tiempo y su pecunio en favor del bienestar de los demás, por encima del suyo propio, recibiendo aún a cambio agravios y sinsabores.