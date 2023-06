Bienvenido, Mr. Chance

Mi padre era devoto de esta película, ambos lo éramos. La veíamos regularmente y siempre nos reíamos de lo realista que era: un tonto, un tonto completo, pasaba por un gran sabio que terminaba asesorando hasta al Presidente. Real como la vida misma. El drama actual es que hay cientos de tontos asesorando y hasta gobernando o legislando. Y no sólo en España como es evidente, una plaga de Chance nos asola.

Cuando votamos nadie nos da un CV de los candidatos al Congreso, al Senado, a los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos… ¿Alguien conoce los CV de los que van en las listas? Yo no y temo que nadie.

Diego Canga se pasa el día hablando de quienes han vivido siempre de la política, y tiene razón, pero a la vez tiene un problema: en sus listas, en Asturias, en toda España ¿cuantos no han trabajado en su vida? Que lo mire, que lo miren todos los partidos. Es un timo votar sin saber qué o a quién se vota. Deberían estar todos los CV de todos los candidatos en las redes. En que trabajan o trabajaron, saber si tienen antecedentes, de qué tipo. Saber a qué labores por la comunidad entregaron parte de su tiempo libre. Si escriben burro con b o con v… Pero no: no lo sabemos, de ninguno.

El PSOE, del que soy militante, ha realizado unas democráticas elecciones para ir en las listas al Congreso y al Senado. He ido a votar. Tuve un enorme problema: no sabía quién era casi ninguno de los que se presentaron. No había lugar en donde poder mirar su CV. Consternada vi a una señora que se promocionaba en las redes en bikini, a una presentadora de televisión autonómica… Voté a la señora del bikini ya que me provoca ternura su afán de notoriedad. Evidentemente si se presenta Chicholina (no sé como se escribe) cualquiera podría votarla. ¿Eso es democracia? No lo sé, en mi opinión no lo es. Es una especie de circo con muchas pistas en el que los votantes, sean primarias, sea otro tipo de elecciones, votamos a voleo. Esos votos a voleo provocan lo que nos cansamos de padecer los ciudadanos. Esos votos a voleo dan de comer durante cuatro años a muchos que comían mortadela y si salen comerán chuletón de Ávila. Esta es la triste realidad y no hay interés en que cambie. Escucho a muchos de ellos hablar y no paro de recordar a mi padre: nos rodean los Chance y a estos encima los votamos.

Invito al secretario general del PSOE, señor Barbón, a que ponga en una web los CV de los candidatos a Congreso y Senado y lo mismo hago con el señor Canga. ¿Se atreverán?

Ojalá llegue el día en que podamos decir: adiós, Mr Chance…