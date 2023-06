"Papá, haz algo", me sugirió mi hija. Estaba tendido en una hamaca, en la terraza, con el dedo índice metido en el ejemplar cerrado de "Literatura infantil", de Alejandro Zambra, así que nada tampoco estaba haciendo. "Pierdes mucho el tiempo, ¿no?", añadió con ciertos aires, mientras se daba ya la vuelta y se iba a desordenar un poco más su habitación, supuse. Me costó unos segundos reponerme del mazazo. Cuando quizá ya era demasiado tarde, reaccioné y le grité "Es que la vida es dificilísima, no sé por dónde tirar". Ni se volvió, y esa indiferencia me golpeó de nuevo. "La amo", diría una amiga.

Esto no puede quedar así, decidí al cabo de unos minutos, con el dedo todavía perdido en las páginas del libro. Qué sabía ella de perder el tiempo, de arrojar una tarde a la basura, si con ocho años recién estás empezando a existir. Pensemos en lo contrario: está por saber, diría yo, qué es un día ganado. No puedes ir diagnosticando alegremente quién pierde y quién aprovecha el tiempo. Cada uno tiene su estilo de ir hacia las cosas que ha de hacer. Durante una temporada, coincidí en una redacción con un periodista que escribía en un teclado a cuatrocientas pulsaciones por minuto, sin equivocarse. Eso le permitía, al llegar al periódico, pasarse por la máquina del café, luego por maquetación, saludar a los de la rotativa, perderse en los baños, en otras mesas, al teléfono. De repente, empezaba la música. Sonaba como una radio que al encenderse tiene el volumen a tope. Tecleaba escapando del fuego, no sé qué fuego. En esos compases, solo podías concluir que el tipo era un genio.

Al acabar su página, siempre el primero, flotaba en el aire la idea de que el resto éramos unos inútiles. Después lo leías y estaba casi todo mal, por suerte. De lo que se concluye que nunca está claro de qué manera se gana o se desaprovecha la vida. Lo constaté años después, hacia el final de "Yoga", cuando Emmanuel Carrère cuenta que su editor, Paul Otchakovsky, lo vio un día en el "lobby" de un hotel respondiendo a un email en su tablet. "Pero Emmanuel, ¿qué haces? ¿Cómo estás tecleando? No es posible, ¿tecleas con un dedo?". Lo había hecho siempre de ese modo, sí, con el índice derecho. "¿Quieres decir que has escrito todos tus libros con un solo dedo?", preguntó incrédulo. Ni siquiera se ayudaba del izquierdo para pulsar el espaciador. Otchakovsky le recomendó aprender a escribir con todos los dedos. "No te das cuenta del tiempo que ganarías", le dijo, a lo que Carrère respondió que "no se escriben libros para ganar tiempo".

A la media hora al fin me levanté de la hamaca, saqué el dedo del libro, que se me había puesto blanco, y me fui a ver en qué estaba entretenida Helena, calculando que se habría limitado a quitar cosas y acumularlas en el suelo. "¿Qué haces?", le pregunté con segundas. "Pintar, recortar, hacer una pulsera, leer y ver Familytube". Me pareció que quería decir, además, que lo hacía todo a la vez, con lo cual me acabó de hundir en la miseria.