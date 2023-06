Hacia una educación en el respeto a los animales

Decía Schopenhauer que uno no puede ser buena persona si no le gustan los animales. Y, aunque esta afirmación es discutible, lo cierto es que ya son muchos los estudios que ponen de manifiesto que el hecho de maltratar a los animales podría suponer una señal de advertencia hacia los miembros de la familia, como potenciales víctimas de malos tratos. De forma que, en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos cuando se trata de violencia doméstica, la orden de protección se hace extensiva a los animales de compañía.

El filósofo Jesús Mosterín, entrevistado por el periódico "El País", respondía a este comentario de la periodista "así que somos animales. Eso no me lo dice a la cara", a lo que replica: "bueno, animal viene de anima, alma. Los que no son animales son los que no tienen alma, los desalmados. Es más satisfactorio ser animal que planta".

En este sentido, la Liga internacional de los derechos del animal adoptó en 1977, y proclamó en 1978, la Declaración universal de los derechos del animal, que posteriormente sería aprobada por la ONU y por la UNESCO

La también filósofa Corine Pelluchon publica bastante más tarde el "Manifiesto animalista", señalando que en la transición hacia un mundo más justo con los animales interesa repasar la historia de la abolición de la esclavitud. Así, el objetivo de Lincoln no era hacer una revolución en el sentido de derrotar a los esclavistas (como querían los primeros abolicionistas), sino transitar hacia una sociedad más acorde con los principios de la Declaración de independencia. Esta política puede inspirar, según la autora, la lucha por la liberación de los animales: no se trataría de elegir entre la causa animal y los derechos humanos porque la causa animal es nuestra causa.

Como el tema es además de sensible, interesante, hace unos años en el grado en Educación social quisimos hacer un estudio sobre la percepción que los alumnos tenían sobre los derechos de los animales. Nos estamos refiriendo a unos estudiantes ya de por sí muy sensibilizados con esta causa. Por tanto, no resultó extraño encontrar una gran concienciación hacia el tema (incluso antes de la formación), no existiendo sin embargo unanimidad en cuanto a la aceptación de la experimentación farmacológica con animales, la justificación del confinamiento de animales en granjas o la también justificación de los zoos como espacio de conocimiento; más claro pareció el rechazo hacia los circos como espacio de entretenimiento, la negativa a justificar la tortura con fines gastronómicos o a considerar las corridas de toros como patrimonio cultural. Sin embargo, sí hubo unanimidad al considerar las pieles de abrigo como innecesarias.

Lo cierto es que en la Educación social siempre se ha procedido partiendo de la realidad, realizando un análisis de necesidades que permitiera ofertar respuestas socioeducativas. Parece lógico proceder de igual forma poniendo de manifiesto la necesidad de considerar un discurso unívoco con respecto a una educación en el respeto a los animales. A la vez que se establecen nexos de unión entre disciplinas afines, se garantiza una formación especializada y se delimitan claramente las funciones de los distintos profesionales (psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales…).

Mientras tanto, tal vez no todos tengamos noticia de un servicio público y gratuito de orientación jurídica contra el maltrato animal (SOJMA), que lleva funcionando desde hace cuatro años en Asturias. Está dirigido a cualquier persona que necesite información sobre las alternativas (judiciales y extrajudiciales) que existen actualmente para la defensa de los animales maltratados, ayudando a que se respeten sus derechos y dando a conocer los diferentes medios de denuncia existentes en esta materia. El servicio está atendido por letrados especializados en derecho animal y ya es un órgano asentado en el territorio.