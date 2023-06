Feijóo, el inglés y la Caja Rural

Que Núñez Feijóo va a ganar con cierta holgura las elecciones generales parece que todo el mundo lo tiene claro, otra cosa es que pueda llegar a formar gobierno para tomar las riendas del país, pues la amenaza de otra formación Frankestein como la que hemos padecido estos años sigue latente y probable.

En estas mismas páginas, le vaticiné a Canga –candidato del PP al Principado– que no lo iba a tener fácil pues, la red clientelar tejida durante mas de cuarenta años, vota siempre al PSOE e IU y, para vencer en Asturias a esa izquierda persistente y rocosa, sería necesario que los populares llevaran a cabo una renovación valiente y decidida de sus equipos personales, que hasta ahora no han hecho.

Una prueba evidente de lo que digo es que, en nuestra comunidad autónoma, para concurrir a las elecciones del 23 de julio, han designado como candidatas, al Congreso, a Mercedes Fernández y a Mallada, al Senado, dos políticas amortizadas que nunca han ganado nada. No deja de ser chocante el comentario de Miguel Tellado, vicesecretario de organización del partido, que –para hacer frente a las numerosas críticas– ha dicho textualmente: "las listas son de Núñez Feijóo después de escuchar a todos, recalcando que se han buscado perfiles de gente interesante que vengan a aportar y no a vivir de la política" (excusatio non petita, acusatio manifiesta), añadiendo que "el PP tiene un gran capital humano y podríamos haber hecho estas listas y cuatro mas".

A la vista de este escenario, uno se pregunta, entonces ¿dónde esta la tan cacareada renovación para provocar el cambio? ¿Es que en el PP no se quieren promocionar caras nuevas con mas formación, preparación y ambición para hacer una política diferente y mejor, que tienen que acabar recurriendo a afiliados obsoletos/as? o, a lo mejor, es que lo que realmente les interesa son candidatos palmeros dóciles con poca iniciativa que digan a todo que sí.

Por cierto, si se diera la circunstancia de que Feijoo pudiera gobernar (cosa deseable por aquello de la alternancia), debería interesarse mas por el inglés. Aunque a él le parezca una chorrada, este no es un asunto baladí. Recientemente declaró en un programa de TV que él es bilingüe porque habla gallego y español y añadió que "mi problema es el inglés, pero no pasa nada, hay traductores". No me cabe duda sr. Feijóo que, si llega usted a gobernar, tendrá que afrontar grandes problemas urgentes e importantes pendientes de resolver, pero a estas alturas, no es aceptable que el presidente de un país como España no hable un inglés fluido. No me refiero al inglés básico, que solo sirve para expresar ideas rudimentarias, sino a dominar el idioma para poder entenderse con el resto de dirigentes del mundo desarrollado y sacar partido para nuestra nación de ese entendimiento en directo y no proyectar una imagen de ridículo como Aznar, Zapatero y Rajoy que llevaban siempre detrás al intérprete colgado y a remolque.

Cambiando a un tema más optimista y cristalino, tengo que felicitar a la Caja Rural de Asturias porque es de las pocas entidades financieras que siguen expansionándose, abriendo nuevas oficinas y creando empleo. También es la única importante que queda –después de la desaparición de Banco Asturias, Banco Herrero y Cajastur– genuinamente asturiana. Como antiguo director general de dos entidades financieras asturianas, sé perfectamente lo difícil que es crecer, generar beneficios y gestionar equilibradamente un banco, así que el mérito que tiene Caja Rural de Asturias hay que reconocerlo y desearle que siga en la misma línea de éxito.