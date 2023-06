Identitarismos peligrosos

La comprensión política se enreda estos días en que se establecen alianzas de poder. Un problema todavía más peliagudo que negar que existen los machistas violentos es desgajar la violencia machista de la condición de delito para convertirla en simple mercancía ideológica. Aparte de no explicarse bien, Vox mantiene que no se entiende como es debido lo que plantea. Si es así, que no creo, se equivoca por no matizar un discurso fácilmente catalogable de retrógrado.

Hay que recordar que la ideologización de este tipo de violencia masculina, además de un arma arrojadiza contra la derecha, ha traído hasta ahora como resultado un efecto bumerán en la izquierda con la famosa ley del sí es sí, que Podemos alumbró desde el Ministerio de Igualdad y los socialistas secundaron y consintieron hasta que fue demasiado tarde, y apenas quedaban agresores y violadores sin beneficiarse de las rebajas de sus condenas. Resulta curioso censurar la negación de un hecho tan constatable cuando ha sido la misma izquierda la que ha ocasionado con una ley los daños más tangibles en cuanto a desprotección de las mujeres víctimas de la violencia de los hombres. Esperar un comportamiento adulto en la política quizás sea a estas alturas igual que clamar en el desierto. De vez en cuando se producen honrosos llamamientos cívicos, como el de Gaspar Llamazares en Oviedo, en favor de la concordia y en contra de la polarización y la crispación, pero se pierden como las lágrimas en la lluvia. A la izquierda hace tiempo que la está perdiendo una febril actividad identitarista posmoderna que ha contribuido a la desactivación de otros valores ideológicos que en su día representó. La derecha extrema esgrime también sus posturas identitarias y, cuando no lo hace, sube el diapasón para hacerse notar con el negacionismo. Prefiero que Vox no tenga que legislar sobre ningún aspecto de la vida, pero si irremediablemente le toca hacerlo sería deseable que acertase más que Irene Montero con su ley del sí es sí.