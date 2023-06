Borja "Chanquete" Sémper se olvida del Norte y monta la playa en Madrid

Se avecina otro "verano azul" en España y no es precisamente el de Pancho, Bea y Chanquete (las nuevas generaciones, de los milenial para arriba, que busquen en Google para entender algo), aunque el PP haya recurrido a la archifamosa y pegadiza música de la recordada serie que triunfó en los 80 para una acción electoral en las redes. Suponemos que lo ha hecho porque el azul es su color corporativo y porque en verano esperan (confían, tienen más que creído, ya se reparten ministerios) llegar a la Moncloa.

La campaña electoral ha dado que hablar, ¡vaya si lo ha dado! Lo primero, porque sea dirigida a las redes sociales, cuando ahí están esos milenials a los que nos referíamos al principio que no tienen ni repajolera idea del barco de Chanquete y, por tanto, no entenderán la musiquita. Pero lo que ha rizado el rizo y, por supuesto, incendiado las dichosas redes es que el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, haya presentado el vídeo descalzo, sobre la arena, entre sombrillas y una imagen de mar de fondo. Sí, imagen, no real. Porque pese a tener en España casi 8.000 kilómetros de costa, Sémper diseñó un decorado a medida en el parque del polideportivo de Puerta de Hierro, instalaciones de la Comunidad de Madrid, donde se entrena voley playa. Quitaron la red y pusieron parasoles entre los que paseó vestido muy "cool" –que una cosa, el modo playero, no está reñida con la otra, la elegancia y saber estar– el portavoz de campaña popular, que a estas alturas lo es mucho (popular).

Lamentamos que Borja Sémper no haya barrido para el Norte (su mujer, la actriz Bárbara Goenaga, es de San Sebastián) y haya elegido una playa de por aquí para darle al "play" del radiocasette y pinchar "tirorirorirorito, tirorirorirorito..." que es como empezaba la música de "Verano Azul". En Asturias podría haber elegido unas cuantas estupendas, escenario natural de lujo y además azules. Hasta 14 playas para elegir, que son las que lucen la bandera azul que distingue aquellos rincones con calidad ambiental y de servicios.

Una pena que Borja "Chanquete" Sémper haya desaprovechado la ocasión. Porque por mucho que se empeñe –y parafraseando la famosa canción de finales de los 80 de "The Refrescos"– pueden tener a Ayuso y su mayoría absoluta, a Almeida en "modo love" ahora que se ha echado novia... Pero al llegar agosto, allí, en Madrid, no hay playa.