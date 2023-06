La campaña electoral iniciada al día siguiente de las recientes elecciones está atascada en las negociaciones para formar los gobiernos autonómicos allí donde el PP, con la oposición del PSOE, necesita la conformidad de Vox. El programa de Sumar también ha llamado la atención de la prensa. Los grandes partidos, tras una legislatura de continuos encontronazos, se preparan para la batalla final. El momento culminante, antes del escrutinio de los votos, llegará cuando los candidatos se encuentren cara a cara en la televisión, si es que tal hecho se produce. Pedro Sánchez ha desafiado a Feijóo con un debate semanal. El líder socialista multiplica sus apariciones públicas, convencido de su capacidad de persuasión, que tan eficaz le resultó en anteriores ocasiones. Y Feijóo le ha respondido que habrá uno, sugiriendo que Yolanda Díaz participe en él, olvidándose de Vox, que es el tercer grupo parlamentario en número de escaños. El líder popular, viéndose ganador, procura reducir a cero el riesgo y se hace el remolón. Para evitar polémicas gratuitas, ha prometido una regulación por ley de los debates electorales. Los electores esperan, mientras ellos deciden.

Los debates televisados entre candidatos se estrenaron en Suecia, una de las mejores democracias del mundo, alcanzaron el mayor impacto en Estados Unidos y poco a poco han sido imitados cada vez en más países. España no está entre los últimos. Con algunos precedentes locales, el primero tuvo lugar en 1993. No volvería a celebrarse hasta 2008 y, a partir de ese año, ha sido el principal evento de todas las campañas electorales. Eso sí, desde 2015 no ha habido ningún cara a cara. En los debates posteriores han participado los nuevos partidos, Ciudadanos, Podemos y Vox, junto al PSOE y el PP, fijos en esta cita. Felipe González y Aznar, primero, y Zapatero y Rajoy, después, fueron los únicos en hacer dos debates en la misma campaña.

Los debates electorales han registrado en España las audiencias más amplias. Hasta una cuarta parte de la población los ha seguido, un porcentaje de telespectadores superior al que contempla habitualmente este acontecimiento en cualquier democracia avanzada. Aunque el impacto de los debates en la esfera pública es enorme, los estudios de comunicación política ponen en cuestión su repercusión en el comportamiento electoral. Solo una mínima proporción de electores admite haber pensado en cambiar su voto por la influencia de lo visto en la pantalla. Sin embargo, los partidos insisten en hacer cálculos. Confían en provocar un error fatal en el adversario, movilizar a su electorado dubitativo o perezoso, o en captar con algún golpe de efecto unos miles de votos que le lleven a la victoria.

Pedro Sánchez ha participado en cinco debates electorales, uno de ellos el que le enfrentó a Rajoy, su único cara a cara hasta la fecha. En la campaña de noviembre de 2019 solo aceptó un debate, en el que intervinieron cinco candidatos. Por su parte, Feijóo no ha tenido aún la oportunidad de acudir a este evento como candidato a la presidencia del Gobierno de España. Ambos se han encontrado cara a cara en el Senado cinco veces, en las que ha habido poco debate y mucha incontinencia. Pedro Sánchez percibe de repente que el electorado decisivo se ha ido alejando y se propone a la desesperada acercarse a él y que le escuche. Con una fe absoluta en sí mismo, la omnipresencia es su táctica. Por el contrario, Feijóo, más inseguro, vigila que nada frustre el triunfo que tiene al alcance de la mano. Lidia con Vox, un obstáculo insoslayable, pero cuida sus movimientos con el fin de evitar sorpresas. Parece como si hubieran intercambiado sus papeles. Pedro Sánchez actúa como si fuera el aspirante y no el candidato a la reelección que es. Y Feijóo quiere representar al nuevo inquilino de La Moncloa, pendiente tan solo de que le den la llave para entrar, aunque aún no ha ganado las elecciones.

La diferente posición que ocupan los dos en el tablero político explica el desigual interés de ambos en el debate. Donde Pedro Sánchez divisa el escenario de la última partida en la que podría recuperar la confianza y los votos perdidos, Feijóo, con todo a favor, detecta un peligro que, si fuera posible, sería mejor evitar. Está en la naturaleza de los partidos competir por el poder. Conviene que esa lucha sea limpia. Los electores intervenimos directamente en ella. Pero es recomendable que nuestra preocupación esté tan centrada en el recuento de las papeletas y el reparto del botín electoral como en el modo en que los debates electorales pueden contribuir a mejorar la democracia o, sin ir más allá, a emitir un voto bien informado. Y esto requiere otros debates, más frecuentes, menos a expensas de los partidos y con mayor protagonismo de los medios y, sobre todo, de los ciudadanos.