No importa dónde nacemos, sino de dónde venimos

Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes que nada, quisiera comenzar haciendo una confesión. Cuando mi padre nos compartió que le habían escrito sobre un premio de una asociación llamada "Asturias Patria Querida", lo primero que pensamos mis hermanos y yo fue que alguien lo había investigado demasiado bien y que podría estar siendo víctima de un engaño. No me malinterpreten, no tiene nada que ver con el nombre de la asociación. De hecho, creemos que no puede haber un nombre más atinado para una asociación que celebra la identidad, los valores y las tradiciones de esta tierra. Con tan solo tres palabras, Asturias Patria Querida, te despierta nostalgia y alegría; así como ganas de tararear ese himno tan hermoso.

Es difícil pensar en un reconocimiento que a mi padre le hiciera más ilusión recibir que este. Sonaba demasiado perfecto para ser verdad, pues pocas cosas lo enorgullecen más que su origen asturiano. Así que, aunque habitualmente no le gusta recibir este tipo de reconocimientos, supimos inmediatamente que en este caso estaría feliz de hacer la excepción. Mi padre es nieto de emigrantes asturianos, tres de ellos nacieron en Pola de Siero. Su familia hizo comunidad con otros asturianos en México, por lo que mantuvieron sus costumbres y tradiciones. Al ser muy cercano a sus abuelos, mi padre creció escuchando historias de lo que significaba dejar todo atrás y llegar a un país nuevo. Desde niño soñaba con conocer España y logró venir de adolescente por primera vez. En ese viaje pudo visitar Asturias, disfrutó de las fiestas de La Pola, conoció a parientes e hizo amigos (de hecho, algunos de ellos nos acompañan hoy). Esos viajes, nos cuenta emocionado, cada vez que sale la conversación, le cambiaron la vida. Su reflexión es que sus logros son el resultado de muchas decisiones. Algunas que tomó él a lo largo de su vida, pero también incluyen las de sus ancestros. Es por eso, que, a pesar de haber nacido en México, mi padre lleva a esta tierra en su corazón. Pues es gracias al esfuerzo y la tenacidad de sus abuelos y luego de sus padres, que él es quien es hoy. Ese recuerdo, lo ha impulsado siempre y lo ha guiado a lo largo de las decisiones de su vida. La mayoría de ustedes conocerán mejor a mi padre por su trayectoria empresarial en FEMSA, como bien lo dice el nombre de este premio, o por su compromiso con la educación y el emprendimiento a través del Tecnológico de Monterrey. Pero hoy, en nombre de mi familia, me gustaría compartir con ustedes su lado más personal y cercano. Lo conocemos como un padre cariñoso y un abuelo aún más cariñoso. Es apoyador con sus hijos, yernos y nueras. Siempre presente en la vida de sus hermanos, sobrinos y amigos. Le gusta mucho viajar y disfrutar de la naturaleza. Eso sí, tampoco le interesa conocer todos los sitios, pues preferiría regresar a Asturias antes que tachar algún país nuevo de la lista. Tiene una admirable disciplina para lograr todo lo que se propone. A pesar de sus múltiples compromisos, como papá, nunca, nunca nos ha hecho falta. Sabe perfectamente acomodar su agenda para darle tiempo y atención a todos, ya sea a su familia, sus amigos, exalumnos, colaboradores o incluso gente que tiene más de 30 o 40 años sin ver. Es una persona accesible y generosa con su tiempo, sobre todo para las personas que quiere o las causas que le importan. Pero detrás de esta breve descripción que hago como hija, hay 4 principios rectores que lo caracterizan y que estamos convencidos tienen raíz en su identidad asturiana. Su capacidad de emprender y adaptarse, su humildad, su solidaridad y el aprecio por la historia que lo hace tener una visión de largo plazo. Ese espíritu emprendedor seguramente heredado de sus abuelos lo llevaron a salir de Puebla, ciudad en la que nació, para ir a la universidad en Monterrey, donde tuvo la suerte de conocer a mi madre (a quien enamoró de él y eventualmente de Asturias). Cuenta él, por cierto, que fue con canciones de Víctor Manuel. Mi padre siempre ha creído que uno es de donde quiere ser, o, en otras palabras, uno es de donde se identifica. Le hemos aprendido esa habilidad de adaptarse a su entorno con curiosidad y ganas de nutrirse de lo que hay para crecer. Su carrera profesional ha estado llena de retos y emprendimientos, pero algo que lo ha caracterizado siempre es esa capacidad de honrar lo construido por sus antecesores a través de su trabajo. En todos los roles que ha ejercido mi padre, ha tenido grandes zapatos que llenar, pero siempre ha sabido acrecentar y construir sobre lo recibido con mucho trabajo y formando grandes equipos. Sin reparos de rodearse de gente con más experiencia o capacidad y escucharlos. Por experiencia propia y la de sus abuelos, mi padre sabe que es cuestión de que alguien te escuche, te conecte o te dé una oportunidad para salir adelante. Por eso le apasiona apoyar emprendedores tenaces y trabajadores que están transformando el mundo. El programa que más orgullo le da de su paso presidiendo el TEC de Monterrey, sin duda es el de "Líderes de Mañana", enfocado a apoyar a jóvenes brillantes que requieren apoyo financiero del 100% para estudiar una carrera ahí. Un programa que al brindar oportunidades y herramientas a quien más lo necesita, transforma vidas y a su vez comunidades. Además de la creación de valor durante su gestión de FEMSA, creo que es más importante resaltar su filosofía de liderazgo centrada en procesos y gobernanza que él inculcó a FEMSA, al TEC y a otras organizaciones en las que ha participado. Las instituciones nunca deben depender de las personas, deben tener una visión de largo plazo para poder trascender. Ahora, es importante mencionar que es casi imposible hablar de mi padre sin hablar mi madre. La vida profesional y personal de ambos es inseparable. Tras 45 años de casados, forman una pareja en todo el sentido de la palabra. Se complementan, se impulsan y se admiran. Comparten un propósito en común y han planeado y construido un proyecto de vida juntos que incluye nuestra familia, transmitiéndonos la importancia de conectar con nuestras raíces y honrar nuestra historia. Mis padres pasaron parte de su viaje de bodas en España, y desde entonces se propusieron encontrar la manera de pasar más tiempo acá. Para ambos, era importante que conociéramos nuestra historia familiar para entender quiénes somos. Es por eso que, aun creciendo en México, hemos vivido Asturias de cerca. De niños al menos una semana de nuestras vacaciones anuales, la pasábamos en Asturias, y era la semana más esperada del año. La primera vez que nos trajo, teníamos alrededor de 10, 8 y 3 años. El menor no había nacido pero luego recuperó y superó con creces las venidas aquí. Desde entonces, los viajes a Asturias se volvieron parte fundamental de nuestras vacaciones. Hemos visitado increíbles rincones de esta tierra. Esa primera vez, fue una Semana Santa donde vivimos la fiesta de los Huevos Pintos en La Pola, y hasta nos vistió de traje típico asturiano. Visitamos las ruinas de la casa de uno de sus abuelos, recién demolida. Después hemos estado en Cangas de Onís, para luego remar la bajada del Sella. Tenemos simpáticas anécdotas de nuestras visitas a Cudillero y sus playas aledañas. Tenemos nuestras fotos familiares despeinados en el Cabo Peñas o intentando escanciar sidra. Hemos cantado las canciones de Melendi en concierto y mi hermano menor decidió un verano que iba a aprender a tocar la gaita. Fuimos en busca de la fe de bautismo de nuestros ancestros en Alles y visitamos su cementerio repleto de Fernández. Por supuesto, cada vez que veníamos no faltaba nuestra visita obligada a ver a la Santina. En resumen, hemos visitado parientes, hecho amigos, y con el paso de los años nos llegamos a sentir como en casa aquí. Mis padres, nos transmitieron su amor por Asturias viviéndola. De hecho, ya están ahora "enamorando" a la siguiente generación. De sus 10 nietos, han traído a todos a conocer Asturias cuando cumplen 10 años. Justo este verano, les ha tocado viaje a dos nietas, pero gracias a este evento nos hemos colado más de uno. Aprendimos con el tiempo que no importa donde nacemos o a donde emigramos, sino de dónde venimos, cómo honramos a quienes nos precedieron. Esa filosofía de honrar y cuidar el legado heredado es algo que mi padre ha hecho siempre. Para mis hermanos y para mí es un honor compartir con ustedes este pedazo de nuestra identidad que además nos une. Prometemos mantenernos cercanos a esta tierra mágica, pues aunque pasen las generaciones, aquí están nuestras raíces. Buscaremos inculcarle los valores asturianos a nuestros hijos, honrando a nuestros ancestros. Mi padre siempre ha dicho que uno es de donde quiere ser... de aquellos lugares a los que te identificas. Estoy segura que hoy mi padre se siente más asturiano que nunca. Muchas felicidades a papá.