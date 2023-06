Descentre político

El presidente del Principado, Adrián Barbón, insistía la pasada legislatura en situar al PSOE y a su gobierno en el "centro político", capaz de articular acuerdos con sensibilidades de derecha e izquierda, convertida la FSA en el partido de Asturias. Pero la composición de la Junta General para esta legislatura cambia ese paradigma. El PSOE se ve empujado a asentarse en la izquierda sin maquillaje, por mucho que los besos reverentes a la Biblia puedan aparentar una transversalidad de medida escenografía o aunque el diputado de Foro, Adrián Pumares, pueda dar sabor a la ensalada.

Lo cierto es que ya no hay oasis de arenas naranja en el que el PSOE pueda reposar sus leyes cuando no quería el abrazo de Podemos. La centralidad está ahora en un telón de acero que intersecta casi a la mitad al hemiciclo asturiano. Y los socialistas sólo se plantean como recorridos para esta legislatura el tortuoso camino de gobernar en solitario o una alianza con IU que, con todo, no será suficiente.

Huele a problemas en el horizonte. ¿Cuánto podrá coexistir un hipotético gobierno de la izquierda apoyado en Foro y obviando a la diputada de Podemos? ¿Cuánto resistirá la diputada Covadonga Tomé el divorcio interno con la dirección de su partido que pone en duda cualquier garantía de cumplimiento de lo acordado?

El margen de la aritmética variable se ha estrechado y ahora en la Junta serán habas contadas. Y no parece que el Partido Popular vaya a ofrecer diálogo si el PSOE se ata a Izquierda Unida por cuatro años.