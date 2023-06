Daba sus primeros pasos una gran iniciativa, Compromiso Asturias XXI. Una convocatoria "independiente, sin ánimo de lucro y al margen de la actividad política" que invitaba a los asturianos lejos de Asturias a participar con propuestas para ayudar a "buscar vías para que los emigrantes aportaran un retorno de conocimiento y experiencia al Principado, con el fin de producir un intercambio constante de talento entre el extranjero y el Principado de Asturias". La asociación abrió entonces, corría el año 2008, un think tank o laboratorio de ideas para el intercambio de iniciativas y experiencias. Al tiempo indicó una serie de apartados para ir conformando una agenda que organizase y clasificase esas aportaciones.

Calculo que llegaron a sumar un centenar de propuestas que luego sería necesario desarrollar. Participé activamente en el think tank y creo que llegué a presentar una decena de propuestas que en aquel momento no existían en el Principado o era necesario potenciar. Entre ellas estaba la recuperación de pueblos abandonados y alguna que otra propuesta para paliar el deterioro de la zona rural y evitar lo que comenzaba a conocerse como la España vaciada. En definitiva, paliar el deterioro rural y la gran bajada de la natalidad (según el Instituto Nacional de Estadística, en el pasado cuatrimestre nacieron en Asturias solamente 12 niñas/os al día). Es decir, dinamizar las zonas menos atendidas de la población asturiana.

Se encendieron las alarmas por la pérdida de población de la comunidad asturiana (bajar del millón de habitantes), sus consecuencias políticas y sociales, el ninguneo económico y la previsible desasistencia de la industria multinacional. Las informaciones sobre la progresiva despoblación se sobreponían unas con otras. Las soluciones no parecían cercanas.

El desarrollo de la iniciativa para recuperar pueblos abandonados me fue encomendada por la directiva de Compromiso Asturias XXI. Acepté rápidamente y me puse buscar documentación y fuentes para proponer unas soluciones a la contrariedad. Pero problemas familiares –enfermedades y defunciones– me entorpecían trabajar con la eficacia necesaria y durante un tiempo no atendí con suficiente energía la búsqueda de documentación, modelos y modos para proponer el trabajo necesario para esa recuperación. Sin embargo, las respuestas a la iniciativa seguían llegando a través del think tank mayoritariamente desde el extranjero y principalmente desde Latinoamérica.

Estudié trabajos realizados e implantados en España como la de los bosques sorianos y en países europeos. Pero mi atención al desarrollo de la propuesta se interrumpía con más y continuados problemas vitales para la familia. Al final, me vi obligado a renunciar y lo comuniqué a la directiva de CAXXI. Lamentaron mi situación y mi renuncia y señalaron que intentarían conformar una continuación por otras vías con la esperanza de una futura vuelta a la investigación por mi parte.

Se publicaban por aquellas fechas estadísticas sobre la despoblación de numerosas zonas de España, la masiva migración del campo a la ciudad y las necesidades de revitalización rural. Y las cifras del abandono de núcleos rurales en Asturias llevaba camino de récord. Las condiciones de vida en ellos se deterioraban cada día y campesinos, agricultores y ganaderos soportaban cada vez menos esas condiciones. Malas comunicaciones, cada vez mayor atraso tecnológico, nula dinamización social y la falsa e ilusionante vida ciudadana alimentaban esa huida del campo a la ciudad.

Sin embargo creo que no se intentó la continuación de búsqueda de soluciones y la recuperación de pueblos abandonados no prosiguió. Hoy Asturias –aunque tiene una tasa de natalidad de un 0,89 nacimientos por mujer según datos oficiales– respira porque parece que la población se mantiene gracias a los inmigrantes llegados. Parece hora de recuperar pueblos abandonados. Pero las condiciones de vida se han de comparar con las de poblaciones dinámicas y cómodas. En el think tank familias enteras se interesaban por los pueblos asturianos. También hubo bastantes participantes en las propuestas que dinamizan la vida en la zona rural, la vida en los pueblos. Esas propuestas creo que serían bien acogidas.