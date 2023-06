Un tributo a mis abuelos y a todos los migrantes asturianos

Siento una mezcla de humildad, profunda gratitud y sobre todo, muchísima emoción; pues para mí, recibir el Premio Álvarez Margaride a la Trayectoria Empresarial significa muchísimo.

Muchas gracias a los organizadores, al jurado ya que sinceramente no me considero merecedor de este Premio, y menos después de haber leído la lista de los ganadores que me anteceden. Incluso cuando leí la biografía de don José Luis Álvarez Margaride y su familia, pues más honrado me siento de recibirlo. Creo que sinceramente no lo merezco, pero hice una excepción a una convicción, que he tenido toda mi vida, de no aceptar premios, porque no considero que los merezca; pero como aquí nacieron mis abuelos, yo vengo a hacer un homenaje por ellos.

Es una manera de honrar su valentía, su legado y su aventura que nos cambió la vida a todos sus descendientes y que, además, nos heredaron su gran amor por Asturias. Es en realidad un tributo a los migrantes asturianos, a sus aventuras y a su amor por la nueva tierra que los recibió muy bien. Nunca olvidaron su origen y siempre mostraron su orgullo por ser asturianos.

Este premio nos inspira a seguir persiguiendo, a mí y a mi familia, nuestros sueños y a tener nuestra contribución en el desarrollo de nuestras comunidades. Es un gran honor y una responsabilidad que me impulsa a seguir trabajando por lograr una sociedad equitativa y más sostenible. Considero que este premio como un recordatorio del impacto positivo que podemos generar como empresarios cuando creamos empleos y oportunidades de desarrollo económico sobre todo cuando lo hacemos con mucha consciencia social.

Nosotros estamos obligados a ser generadores de cambio buscando crear bienestar social y ambiental en nuestras comunidades a partir del libre emprendimiento y respetando a la dignidad humana, todos los migrantes buscaban ser respetados y ser tratados dignamente. Hoy lo vivimos en México, estamos recibiendo migrantes de todo Centro y Sudamérica y lo único que piden es una oportunidad, un compromiso social de nosotros hacia ellos.

Este año cumplí 35 años de trabajar en FEMSA, y he tenido la suerte de conformar un gran equipo de trabajo que nos permitió evolucionar la compañía, la cual nació siendo una cervecería en 1890. Este año hemos desinvertido completamente, después de 14 años de ser socios de Heineken, con una operación maravillosamente buena y con unos socios extraordinarios; pero este año, tomamos la decisión final de enfocarnos a una compañía totalmente distinta que se está dedicando a las bebidas, a los servicios digitales y a las tiendas de conveniencia. Estamos presentes en 19 países: 14 en América y 5 en Europa, y nos hemos ido convirtiendo a una compañía de servicios, adaptándonos a estos nuevos tiempos tecnológicos, y convirtiéndonos en una de las empresas que más empleos ha generado en toda Latinoamérica (en 1995 teníamos poco más de 21.000 colaboradores y en ahora tenemos casi 400.000 colaboradores) y, por azares del destino, nos hemos convertido en el mayor refugio para conseguir trabajo de los migrantes latinoamericanos.

Siento mucho entusiasmo por lo mucho que nos queda por hacer. Suelo decir que agradecer haciendo es la mejor forma de mostrar agradecimiento, y de regresar las bendiciones recibidas en nuestras vidas. He tenido grandes oportunidades generadas por esa migración de hace tantos años, de aquellos que fueron a buscar oportunidades, luchando por ellas y nos dieron esas oportunidades tan buenas de tener una educación y de poder entrar a trabajar a una compañía potente en la que me ha permitido ser directivo y transformarla completamente y crecerla muchísimo. La realidad es que nadie escogimos dónde nacer y está demostrado que teniendo oportunidades la gente se transforma y es nuestro deber trabajar por quienes menos tienen. Por ello, debemos convertirnos en "buenos ancestros" como dice el filósofo Roman Krznaric.

Hace poco tuve la suerte de encontrarme con el libro "La Segunda Montaña" de David Brooks. Éste me inspiró mucho porque habla de la búsqueda de una vida con sentido y es un instructivo de cómo vivir por una causa mayor que tú mismo, la plenitud de una vida comprometida, solidaria y con propósito, en donde las relaciones de solidaridad, amor, la corresponsabilidad priman sobre la independencia individual. Y es por segunda montaña, que sigo dando clases en mi alma mater, el Tecnológico de Monterrey, porque la docencia es la actividad más gratificante y benéfica para el propio maestro, transformando vidas y generando mucha movilidad social y calidad de vida.

Y a pesar de que estamos celebrando, quiero mencionar los desafíos que enfrentamos todos con un mundo multipolar, cambios cada vez más acelerados, mega tendencias, evolución tecnológica, y una competencia feroz por el talento. Pero estoy seguro de que Asturias se podrá insertar en este nuevo mundo porque tiene mucho que aportar, con su gran talento, educación de calidad, y una calidad de vida maravillosa, con seguridad, con ciudades de un tamaño cómodo y con gente buenísima. No saben lo que tienen. Y los desafíos que hay que superar al reducir la brecha digital, seguir mejorando las comunicaciones y buscando la prosperidad de la región, fomentando el emprendimiento. Esos sí, sin perder sus raíces, los valores y tradiciones tan valiosas.

Asturias se puede convertir en un polo de atracción para los jóvenes. Hoy con la tecnología se puede atraer nómadas digitales. Venir a trabajar a Asturias, aunque te conectes todas las noches de manera digital con México, con Estados Unidos o con Asia. Si pudiera, yo haría un centro de inversiones digitales para trabajar desde Asturias al mundo. Esta mañana tuvimos un diálogo con la Universidad de Oviedo para fortalecer el intercambio educativo con el Tecnológico de Monterrey y nos quedamos con el compromiso para evaluar alternativas y crear un fondo de becas para la movilidad internacional de los estudiantes entre Asturias y México. Debemos de seguir promoviendo con hechos, otras iniciativas que generen desarrollo e inversión en Asturias, pues es la única forma de generar un futuro mejor.

Quiero reconocer y agradecer a Eva, mi compañera de 45 años, asesora, mentora, socia y guía en todo. A mis hijos y nietos, su amor, comprensión y paciencia pues son para mí una verdadera inspiración. No hay palabras para tanto agradecimiento que les tengo.

Cierro agradeciendo a Asturias y a mis ancestros por este regalo de que sin saber por qué, me generaron un gran amor por esta tierra tan bella, la más bella de España. Estoy seguro de que Asturias tiene un futuro muy prometedor, próspero y vibrante.