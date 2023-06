Los libros de mis amigos son mis amigos

Sigo viendo con emocionada perplejidad cómo amigos míos escriben, publican y me regalan libros, aun sabedores de que solamente les sacaré una notita noticiosa de su advenimiento a las estanterías y haciéndolo en estos tiempos de imagen tanta y tan escasas letras.

Ay, cuántas ampollas no levantará Milio Rodríguez Cueto, quien al fin encontró sello editor para su memorial de perplejidades docentes, que así subtitula su rotundo "Una profesión de mierda". Escrito en español: ya se sabe que el asturiano es una lengua que oficialmente no existe. Me consta que sudó tinta para encontrar editor, no solo por título tan rotundo sino por los rayos que arroja contra aquello en lo que han convertido la profesión docente −la que acaso podría ser la más hermosa del mundo− los chupatintas covachuelistas políticos que han acabado con el enseñar en favor de un apacentar borregos por decreto. Las pildoritas que acumula Milio sobre el ejercicio del trabajo que tan bien conoce no solo son tremenda verdad, sino que cortas quedan. De estas historias de terror diario en una jefatura de estudios −tan inverosímiles como ciertas− huirán quienes creen las aulas campos de florecitas y aquellos a quienes deben cuadrar las estadísticas gubernamentales. Los que las probamos lo sabemos.

En asturiano (ya saben: una lengua que oficialmente no existe) escribe y publica Vicente García Oliva (exfutbolista, ojito) "Un par de botes", que subtitula "Cuentos de fútbol": once en total, equipo completo. Tratan sobre el fútbol de aquel entonces, es decir, sobre niños amarrados a una pelota. No sobre bloque medio bajo y basculaciones en presión alta y Mourinhos. Tratan sobre dar patadas a un balón por las calles de la infancia. Sociología de una edad y una ciudad cuya lectura me hizo piantar más de un lagrimón.

A Saúl Fernández nunca va a hacérsele como escritor la justicia que merece. Once libros lleva −de varia re: ficción, biografía, historia ahora…−, pero la vagancia crítica lo seguirá considerando sólo (con tilde) un periodista que reseña, sobre todo, estrenos teatrales en una ciudad de provincias. Once mil libros llevaría y seguirían teniéndolo por lo mismo, que no es poco, los que no aciertan más que a maljuntar letras, temerosos acaso de que Saúl cuente lo que sabe de tanto observar. Lo pierde ser tan buena gente y conocer a tope el mundo de las tablas. Me emociona triplemente (perdón) su "30 años de estrenos", su recuerdo exacto y clavado en su escritura de lo que fue y es el avilesino Teatro Palacio Valdés, el estrenódromo nacional. Primero, porque mis primeros pasos en las letras fueron una comedia que firmé y representaron a mis 12 años; segundo, porque de Avilés me reclamaron Ripoll y Del Río para escribir cuando tanto yo dudaba; y tercero, porque Saúl me honra dándome plaza con jardines en sus ficciones, amén del más alto título marinero.

Me decía Torrente Ballester que cierto escritor no era analfabeto, pues conocía "La Divina Comedia". Miguel Barrero tampoco lo es, pues su novela "La otra orilla" se asienta sobre la obra del Dante, como el fastuoso palacio (o pasaje) Barolo de Buenos Aires, ciudad a la que viaja su protagonista. A vueltas con la identidad y sus plurales, el engaño y sus ardides, la literatura y la vida, escribe Barrero este entretenidísimo casi policiaco, que resumiré en ocho palabras: lo mejor que ha parido hasta la fecha.

Acabo: para desearles feliz verano, mi amigo invisible les regala una enormidad de calambur. Dice así, lean despacio, a lo Mundstock (de "Les Luthiers"): "Confederé rojo ejército, Elsa. ¡Qué cruz adoré! ¿Ves? Y apuesto que nada logro más que cómodo minarete. No vacilé, galante todo". Ahora, querido lector, léalo en voz alta y un poco rápido a lo Rabinovich (íd.). Sonará lo siguiente: "Con Federer, ojo, ejercito el saque cruzado, revés... Ya puesto: ¡Qué, Nadal, ogro! −masqué− ¿Cómo dominarete? (Novac; ilegal ante todo)". Ahí queda eso.