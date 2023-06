La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Orlegi se queda sin tarta de cumpleaños

Parece que no habrá tarta, al menos a la hora de escribir estas líneas, con el logo de Orlegi y el escudo del Sporting para celebrar el año que la familia orlegiana cumple al frente de los destinos del club rojiblanco. El día se torció en México. Y es que no hay lugar del mundo en el que el Fisco no sea implacable y ahora le ha tocado a Alejandro Irarragorri por, siempre supuestamente, no haber tributado convenientemente por el salario de alguno de los jugadores bajo su manto en el Santos Laguna.

En estas latitudes se conoce bien cómo funciona Hacienda a la hora de hacer la prueba del algodón a los clubes y a los futbolistas de primer nivel: Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Piqué, Falcao, Modric, Casillas, Marcelo, Alves, Riquelme… La lista llenaría varias servilletas. Suerte para los investigados en un año que no está siendo uno de los mejores para el líder del grupo propietario del Sporting. Al margen del "aquí hay tomate" financiero-fiscal, el Sporting sigue con el motor en punto muerto a la espera de acelerar la "operación salida". Milo puede ser el primero en hacer las maletas. Luego deberían seguirle algunos más si hay voluntad por todas las partes, lo que en casos concretos parece que, como ya viene siendo habitual en los últimos años, va a ser complicado. Mientras, a 28 kilómetros, en la casa azul siguen firmando a jugadores en busca de un éxito que se resiste desde que el Oviedo regresó al "fúrgol" profesional hace ya unas cuantas temporadas. Jesús Martínez, Martín Peláez y compañía ya tienen en la buchaca a cuatro futbolistas (Álex Millán, Romario Ibarra, Sebas Moyano y Leo Román) y andan a la espera de, por lo menos, otros tres. El que enamora, en especial a Chucho Martínez, es Colombatto, al que se espera convencer para que haga de Brugman. Con estas piezas, es seguro que al Almirante Cervera le exigirán rendimiento inmediato, lo que viene siendo amarrar muchos puntos desde el primer partido de la temporada, cuyo comienzo –¡oh, cielos!– no está muy lejos. Por lo demás, los equipos de la madreñina que resisten en Segunda Federación ya saben que se medirán a gallegos, castellanos y cántabros. El Avilés quiere subir sí o sí y el resto (Marino, Covadonga, Oviedo B y Langreo) vivir sin sobresaltos. Y más allá de Pajares, al honesto Rubiales se le ha metido en la cabeza que la Roja y todos sus derivados tengan un campo propio, un "estadio nacional", en el que jugar. Una denominación que, con los tiempos que corren en nuestra política, trae recuerdos chungos. Ya saben: Chile, Pinochet, "operación Cóndor"… Hay cosas peores que el Fisco, ¿oyisti, güey?