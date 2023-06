En su ronda televisiva preelectoral, Narciso Sánchez ha vuelto a insistir en que se arrepiente de no haber pinchado antes la burbuja de los medios que lo acusan de mentir. Se agarra a que no dijo exactamente que no dormiría tranquilo con Podemos en un gobierno de coalición y que tampoco lo harían el 95 por ciento de los españoles, sino que el sueño únicamente se lo quitarían de asumir ciertas carteras ministeriales. Está todo bien documentado y por tanto no merece la pena enfrascarse en el diálogo para besugos que propone el presidente del Gobierno, tras este último asombroso hallazgo que se suma al de "cambiar de opinión no significa mentir" después de haberse cansado de hacer lo contrario de lo que dijo.

Sánchez miente más que habla y últimamente no para de hablar en las televisiones, como entrevistador y también como entrevistado. A veces trajeado, otras descamisado, luciendo en la muñeca una pulsera con la bandera del orgullo gay. Lo que en él no es impostura es postureo, se desgañita para que lo entiendan sin comprender por qué hay ciudadanos no rendidos a sus pies. Al mirarse reflejado en las aguas sigue viendo lozanía sin tener en cuenta el desgaste de su credibilidad que intenta mantener mintiendo de nuevo y tratando de idiotas a todos los que no están de acuerdo en su balance de una legislatura tan accidentada como fallida. Manipula la verdad cuando intenta contrarrestar las críticas a su intempestiva convocatoria electoral, repitiendo que Núñez Feijóo lo hizo en Galicia también en julio, sin aclarar que se trataba no de un capricho sino del aplazamiento de unos comicios que tenían que haberse celebrado en abril y se suspendieron por causa de la pandemia. La precampaña está siendo estomagante y las urnas resultarán indigestas al tener que elegir no entre Sánchez y España, como insisten algunos, sino entre un gobierno inyectado por el populismo de izquierdas y el separatismo y otro por el nacionalpopulismo de derechas.