Europa (por fin) reacciona

Se dice que la mejor política industrial es no necesitar una. Por desgracia, estamos muy lejos de poder permitirnos ese lujo.

Si algo ha dejado claro la guerra comercial en la que nos encontramos es que debemos despertar. EE UU, China, India, Japón, Reino Unido…, mejor o peor, todos han reaccionado; hasta ahora la UE había mostrado una tibia respuesta.

Tras varios meses de promesas de creación de un nuevo fondo de soberanía, la semana pasada la Comisión Europea presentó una propuesta que, si bien no es un fondo como tal –porque no hay dinero para ello–, da un paso hacia una Europa industrial capaz de atraer empresas y retener talento para poder abordar una arena internacional cada vez más agresiva. Y esta propuesta reconoce algo crucial: la estrategia adoptada hasta ahora de modificar la política de competencia no ha funcionado, y si queremos salir fuertes de esta situación no podemos hacerlo por separado. Europa sólo tiene fuerza si va unida. Por eso es tan necesario evitar que se perpetúe la brecha entre los líderes industriales y los demás países.

En un giro que sacude los pilares de la reconocidísima política de cohesión, este instrumento denominado STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa) emerge como una respuesta industrial y una solución a la baja absorción de fondos como el FEDER, Fondo Social o de Transición Justa. Lleva a cabo una flexibilización total de los fondos y establece unas condiciones que se salen del marco tradicional de la política de cohesión, ya que permite una financiación del 100% a proyectos de grandes empresas para activar la economía de las regiones y desarrollar el tejido industrial que estaba muriendo. Esto supone que proyectos como el de Arcelor eviten en el futuro un largo peregrinaje en busca de fondos: el Principado podría otorgarlo de manera relativamente sencilla.

Durante años, la política de cohesión fue un bastión de apoyo para pymes. Esta propuesta sugiere dar un nuevo impulso a las empresas tractoras europeas de sectores tecnológicos, verdes o biotecnológico (un cajón de sastre en el que casi todo cabe) en regiones con un PIB por debajo del promedio de la UE, como es el caso de España.

Al hacer esto reconoce algo que quienes trabajamos mano a mano con la industria española llevamos tiempo viendo: hace falta un mecanismo que asegure que todos los países tengan acceso a recursos financieros para impulsar su desarrollo industrial y tecnológico, no solo los que tengan músculo económico. ¿Qué implica esto? Romper con la idea de que solo Alemania y Francia pueden ser los líderes industriales del continente. ¿Y cómo? Permitiendo que las comunidades autónomas puedan utilizar ahora los fondos europeos para apoyar y atraer a empresas de sectores estratégicos. Esto abre la puerta a que países como España, Grecia, Rumanía y otros, tradicionalmente rezagados en desarrollo industrial, sean atractivos para grandes inversores. En pocas palabras, la propuesta STEP contribuirá a reducir las disparidades económicas y a fomentar la competitividad en Europa.

La pieza que nos faltaba para completar el puzzle ya está aquí: por fin tenemos dinero europeo para los sectores clave que definirán nuestra autonomía estratégica.

Pero, por mucho que tengamos todas las piezas, un puzzle nunca se completa sin cuadrar todos los detalles para que no haya margen de error. Por eso es fundamental que las autoridades españolas comprendan el potencial de la política industrial STEP y desarrollen una estrategia sólida para aplicarla con una planificación cuidadosa, identificando proyectos viables y coordinando los diferentes niveles de gobierno. También contando con mecanismos de seguimiento y evaluación robustos que garanticen la efectividad y transparencia de los fondos.

Ese es el reto: el éxito de España en el aprovechamiento del nuevo instrumento de fondos dependerá en gran medida de su capacidad administrativa y de la colaboración entre las diferentes administraciones. Solo así encajará el puzzle.