A contracorriente

A vueltas con España y a la vista de elecciones generales, hago una dispensa de pareceres dentro de la batalla hercúlea del sentido común y del discernimiento racional. ¿Topar los precios de los alquileres es beneficioso? Todas las experiencias de intervención de precios siempre han sido un fracaso. "Si quieres acabar con una ciudad o la bombardeas o topas los precios de las viviendas". La única solución racional es liberar terreno y construir barato. ¿Tener vivienda es hoy una quimera? Con un solo salario y varios hijos nuestros padres podían comprar su piso y una casita en el pueblo. Hoy una familia con dos sueldos se las ve y las desea para pagar el alquiler. Lo que ha cambiado es el himalaya de impuestos que se recauda sobre las viviendas. ¿La ocupación es un problema? En España se contabilizan 17.000 denuncias anuales de violación de la vivienda debido a que se está lanzando la cultura de la "okupación". Un problema contra la propiedad privada sin solución por indiligencia administrativa. ¿Hay seguridad en España? España era el quinto país más seguro del mundo, en la última década ha bajado a la posición quince. Analicemos que ha cambiado para que la inseguridad aumente. Sin seguridad no hay libertad. ¿Hay carencia de derechos? Somos líderes en derechos, pero con matices caóticos, un ejemplo: el feto humano no tiene derechos y los animales sí.

¿Independencia energética? España depende energéticamente un 80% del exterior: hidrocarburos, gas, energía nuclear de Francia y térmica de Marruecos. El planteamiento de un cien por cien renovable como objetivo es un auténtico suicidio energético por inviabilidad técnica y económica. Un plan de explotación de los recursos naturales propios es urgente por supervivencia. ¿Las medidas contra el cambio climático están perjudicando los sectores productivos? Cada vez hay más voces reputadas que consideran que el cambio climático es un proceso "natural" y no "por culpa del ganado". La NASA tiene claro que es debido a los ajustes en la excentricidad de la órbita solar de la Tierra. La culpabilización de las emisiones de CO2 no es más que una justificación para dar cabida a la nueva revolución industrial para, que esta vez, la pague el pueblo y no el capital. ¿Más industria? El descabezamiento de la industria española comenzó con la entrada en la Comunidad Europea a instancias de Alemania, principal competidor de España en 1978, cuando nuestro país era la décima potencia mundial y el peso de la industria rondaba el 32% del PIB. La industria representa ahora, tan solo, el 14% una vez perdido medio millón de empleo en este siglo y la previsión de destrucción de otro cuarto de millón para el 2030, conforme a lo especificado en el informe del Observatorio de Formación Profesional de CaixaBank Dualiza. Para mantener un nivel de bienestar social aceptable y abandonar los primeros puestos en índice de miseria, España debería "luchar" por conseguir un peso industrial de no menos del 20% del PIB. Sirva como ejemplo Irlanda con sus positivas políticas de regeneración productiva, aupando la industria hasta el 34%. ¿Por qué las empresas se van España? Las empresas requieren marcos fiscales predecibles y estables, sin doble tributación y con una financiación más barata sobremanera en empresas que son muy intensivas en capital. Además, los directivos que trabajan en esas grandes empresas, que en definitiva son los que mandan, no ven factible que su fiscalidad supere la mitad de lo que ganan. En todos los países ocurre igual: la asfixia fiscal provoca la diáspora de empresas y la descapitalización, mientras una baja tributación ("friendly" con los negocios) atrae inversión promoviendo el empleo.

¿Soberanía alimentaria? Se está reforzando un "acre anti campo propio" propiciado por el seguimiento –hasta el extremo– de las políticas europeas en biodiversidad que penalizan los productos internos y favorecen las exportaciones extracomunitarias, lo que es un verdadero suicidio. ¿Sequía? España pasa periodos de sequía cíclicamente, con temperaturas más severas que las actuales. Desde tiempos pretéritos ha sido costumbre en nuestro país almacenar agua en aljibes. En el siglo XX se construyeron cientos de pantanos lo que hizo que España fuera el primer país en agua almacenada y se multiplicara la producción en agronomía. Por contra, ahora somos un "referente" mundial en destrucción de presas. ¿La Agenda 2030 viene para que seamos más felices? El "evangelio" de la Agenda 2030 resume que para ser felices no debemos tener nada. Adentrándose en la letra pequeña de su implementación se deducen dictamines, al menos, preocupantes: sin coche, sin casa, ciudades a quince minutos con permisos de salida, comida sintética y todo en la nube digital, los datos biométricos e incluso los pensamientos, lo que vaticina una realidad efímera y a la vez irreal de apatía. Un camino irracional para el normal de los mortales e interesado por las élites. ¿No podemos fiarnos? La mentira es legal y, por desgracia, un arma política aceptada. "La primera de las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira" (J.F. Revel). Proseguiré.