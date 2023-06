Democracia no es lo mismo que mayoría

Estamos asistiendo a un momento muy delicado del significado de democracia, llevados por una dinámica de inmediatez de todo lo que nos acontece, tanto en nuestro día a día como en todas las cosas que nos afectan personal o socialmente. Hemos ido dejando pasar una serie de falacias que a fuerza de ser repetidas se han convertido en realidades aceptadas sin más.

Parece que el hecho de que una mayoría tenga una opinión ya es garantía suficiente para que tenga que ser aceptada por todos, y más aún, para que todo lo que ello conlleva sea lo que tiene que llevarse a cabo. Es decir, las ideas, decisiones y medidas que son apoyadas por una mayoría se convierten en lo correcto y válido, lo que conlleva que aquellos que disienten o bien tienen puntos de vista contrarios, no solo están equivocados, sino que se convierten en enemigos de lo políticamente correcto.

Hace más de dos mil años Heráclito ya hablaba sobre la democracia como "la dictadura de la mayoría", y no tenemos que irnos tan lejos para encontrar pensadores que ya nos avisaban de este tipo de imposición ideológica de la mayoría. Gustavo Bueno en uno de sus últimos libros acuña uno de los términos que a mi entender explica este fenómeno. Él lo denomina fundamentalismo democrático, y no puedo estar más de acuerdo con la terminología y con el contenido de su significado. En ambos casos, se presentan dos formas de entender este fenómeno que ha entrado con fuerza en este siglo XXI, es la idea de que la mayoría no puede estar equivocada, y por tanto debe acatarse todo aquello que es acogido y apoyado por esa mayoría.

Parece que me estuviera yendo del sentido de este escrito, pero nada de ello, esta reflexión inicial trata de llevarnos al por qué del título elegido. La democracia esta gran palabra tiene un significado que parece se ha olvidado, o tratado de adulterar, la democracia en su significado estricto es un sistema que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes. Fíjense que quién controla es el pueblo, la legitimidad es de la colectividad, independientemente de a que tipo de mayoría o minoría se pertenezca, es más, no aparece en ninguna de sus definiciones que se manifieste por una mayoría. Se trata de un sistema que debe representar a todos los ciudadanos, no solo a aquellos que ostentan la mayoría. Esta idea es la que sostiene la democracia y permite la tolerancia y la libertad. De hecho, cuando ejercemos nuestro derecho al voto estamos ejerciendo ese control. Podemos decir que rumbo es con el que estamos de acuerdo, o por el contrario si deseamos un cambio, pero ello no significa que a partir de ese momento solo es válido la opinión de esa mayoría temporal.

Tenemos que tener en cuenta que la democracia no es una palabra, es un modo de entender la sociedad y como organizarla. Pero para ello, debemos pensar como sociedad, pensar en conjunto, en la diversidad respetándola y escuchándola. La democracia es un ejercicio de tolerancia y equidad con todas y cada una de las personas que forman parte de ella.

En definitiva, simplemente dejarnos llevar por los valores básicos de la democracia, igualdad, libertad, justicia y solidaridad. No veo en ninguno de ellos mayoría, sectarismo, imposición ni autocracia.