Hay cosas de profundo calado estructural que no se arreglan de un día para otro y que tampoco cabe exigírselas a nuestros políticos. Otras, en cambio, como es una razonable convivencia democrática, sí están al alcance suyo. Por ejemplo, si los dos grandes partidos de la izquierda y la derecha que representan la alternancia de poder en España se pusieran de acuerdo en reformar la ley electoral podrían evitar el reparto injusto de escaños y frenar las ansias de los nacionalistas de influir en la política de un país del que supuestamente se sienten ajenos cuando no enemigos. Socialistas y populares podrían además facilitar una segunda vuelta electoral con el fin de neutralizar el chalaneo del voto y tener que rendir su programa a las fuerzas más reaccionarias en los dos polos opuestos. De no poder ser así, tampoco estaría de más abstenerse y propiciar el gobierno del más votado en vez de incrementar la tensión ambiental advirtiendo del grave riesgo de caer en manos de los extremos. En las suyas está impedirlo. No lo hacen.

Vox, al igual que la mayoría de los socios del Gobierno en esta legislatura, puede considerarse una anomalía democrática. Representa la reacción airada del nacionalismo español más retrógrado al nacionalismo periférico separatista. Sus planteamientos frente a la inmigración, las mujeres y en algunas cuestiones morales que afectan a la vida pública producen rechazo en no pocos demócratas. Y no me refiero al espantajo que airea la izquierda, sin aplicarse la vara de medir que le corresponde por sus enunciados y actuaciones. Cabe la excepción; el partido de Abascal está a punto de contribuir con sus pactos en Valencia y Baleares a acabar con la exclusión del español en dos comunidades bilingües y a garantizar la elección del idioma en los ciclos educativos. Eso no se puede considerar ultraderechismo ni fascismo, más bien lo contrario. Mientras, el Partido Socialista se alía en Cataluña con el independentismo para borrar del mapa la lengua común. ¿Cómo se come esto?