Cudillero, esa villa a solo 3 horas de Bilbao

Ya sabemos que a uno de Bilbao no se le pone nada por delante. ¡Buenos son ellos! Por eso no es de sorprender la propuesta de escapada turística que se realiza en un reportaje de un periódico no linee: "El hermoso pueblo costero que queda a solo 3 horas de Bilbao y debes visitar al menos una vez en la vida".

El "hermoso pueblo" no es otro que Cudillero, para el que sobran presentaciones y está más que acreditado que es hermoso, guapo, de quitar el hipo, fabuloso, estupendo, mágico y todo lo que se quiera. Además, en Cudillero se come muy bien, fresco pescado sobre todo, pues hay muchos y buenos restaurantes y tabernas, tanto en la villa pixueta como en el resto del concejo. Pero de ahí a estar en Bilbao de viaje y así como que no quiere la cosa escaparse hasta Cudillero, como que es un poco exceso, ¿no? Igual para los bilbaínos eso no es nada, pero nos tememos que cuando uno llega a Cudillero después de tres horas al volante lo que menos ganas tiene es de pasear por el bonito anfiteatro y serpentear entre sus casas de colores por calles bastante pendías. Aparte, no es por nada, pero mira que no hay sitios entre Cudillero y Bilbao donde parar sin echar tres horas en el coche y, además, muy parecidos al primero. Tanto en Asturias como por Cantabria. Pero bueno, el que quiera venir desde Bilbao, que venga. Cudillero bien merece tres horas al volante y mucho más.