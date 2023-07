Qué difícil es adelgazar

Oigo en la radio a un conservacionista respetado y famoso decir que consumimos demasiado. Nada nuevo. Aunque los humanosno seamos la especie con más masa biológica es la que más vida consume. Además depredamos minerales. Decía el sabio que deberíamos respirar con cuidado, para evitar la depleción [pérdida o disminución] de oxígeno y el aumento del CO2.

La respiración es una de las pocas funciones fisiológicas que podemos controlar hasta cierto punto. Un ejercicio típico de relajación es concentrarse en los movimientos respiratorios. Se puede decidir no respirar. Los más entrenados pueden aguantar varios minutos. Hasta que la fuerza de la hipoxia en el cerebro obliga a realizar una profunda inspiración. No es una forma posible de suicidio. También puede respirar profunda y rápidamente y llegar a perder la conciencia por un descenso del CO2. Pero su consumo de oxígeno será solo un poco más elevado por el trabajo respiratorio. El oxígeno se usa como comburente en la quema controlada de los alimentos. Si no hay demanda de energía, no se usa, aunque los pulmones se llenen repetidamente de aire. Pero si corremos, la demanda de oxígeno nos obliga, querámoslo o no, a respirar más rápida y profundamente: el organismo necesita energía y la mejor forma de obtenerla es quemando los combustibles. Digo la mejor forma porque también, en ausencia de oxígeno, la glucosa puede fermentar, produce un poco de energía y ácido láctico. Recuerde, no es lo que causa las agujetas. Ese ácido láctico se metabolizará en cuanto se disponga de oxígeno y se aprovecha toda la energía de la glucosa.

Hay otra función fisiológica que podemos controlar completamente: la alimentación. Los animales también pueden negarse a comer. No sé si como los seres humanos, hasta la muerte. También pueden darse atracones. Lo curioso es que la obesidad es puramente estratégica. O motivada por la inmovilidad. Los veterinarios descubrieron en el siglo pasado que las vacas estabuladas comían en exceso, ponían más kilos y daban menos trabajo. Una estrategia que siguen los criaderos de engorde de cualquier animal de consumo y que hoy está muy criticada. Vacas o gallinas en libertad no comen más de lo que necesitan.

Nosotros ni somos aves ni rumiantes. No podemos compararnos con ellos, fisiológicamente. Estamos más próximos a los primates, aunque ellos necesitan un intestino poderoso para digerir hojas y otros vegetales ricos en fibra y pobres en energía: emplean la mayor parte del día en buscar comida. Cuando es abundante pueden ganar peso. Ocurre si no se tiene cuidado entre los primates en los zoos. También se ha visto este fenómeno cuando viven cerca de vertederos de basura: comen más de lo que necesitan. También hacen un esfuerzo en la época de celo. Los machos que lograron acumular grasa pueden concentrarse en el cortejo y apareo y las hembras lo necesitan para la gestación y crianza. En los homínidos, aunque compartimos mucho con ellos, las cosas son algo diferentes. No solo por la singular fisiología digestiva, también por el medio, tan propicio al consumo de alimentos de alta densidad energética.

Leo testimonios de personas que llevan toda la vida luchando contra el sobrepeso y la obesidad: contando calorías, haciendo ejercicio, consultando con dietistas. Lo leo porque celebran la nueva medicación que tanto les está ayudando, según manifiestan: ya no precisan tratamiento contra la tensión, ni contra el colesterol, ni otra que no sea esa, contra la diabetes. Se trata de semaglutida. Se diseñó para tratar la diabetes. Es un análogo de una hormona cuyas siglas son GLP-1 que responden en inglés a péptido como el glucagón. Actúa en la regulación del apetito y la glucosa, también tiene efectos beneficiosos en el sistema cardiovascular pues allí hay receptores. Los efectos sobre la glucosa y el apetito están mediados específicamente por los receptores de GLP-1 presentes en el páncreas y el cerebro. Cuando la glucosa en sangre se eleva la GLP-1 estimula la secreción de insulina, que mete la glucosa en las células, y disminuye la de glucagón, que vacía el hígado de glucógeno.

La semaglutida actúa en el cerebro reduciendo el apetito y la preferencia por alimentos ricos en grasas. Es curioso que los obesos que se pasaron la vida luchando contra su sobrepeso, con este medicamento dejan de estar obsesionados con la comida. Pierden peso, toman menos medicación y son más felices. Los números son buenos. El 5% deja de tomarla por molestias gastrointestinales, el efecto adverso más frecuente. Pero no vale para todos. Solo el 50% de los que la toman logran reducir el 15% o más de peso, el 70% por lo menos el 10%.

La semaglutida se diseñó para controlar la diabetes y para este fin está aprobado en España. El efecto para la obesidad se demostró en al menos 4 ensayos clínicos lo que motivó su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. También por el NICE inglés. Pero su el estudio de los costes y beneficios en nuestro país está pendiente.