En la obra teatral de Samuel Beckett "Esperando a Godot", ya saben, Vladimir y Estragón aguardan junto a un árbol, en un recodo del camino, la llegada de un tal Godot. Mientras pasa el tiempo, conversan de los asuntos más variados, sumidos en la indeterminación que rodea a una cita que no termina de producirse. La única referencia sobre cuándo llegará el esperado Godot la aporta un niño que acude con un mensaje: "El señor Godot me manda deciros que no vendrá esta noche, pero que mañana seguramente lo hará".

Mientras permanecen en el lugar esperando la llegada fantasean incluso con quitarse la vida, pero confían en que Godot cumpla su promesa y acuda antes de que intenten colgarse del árbol. Los dos actos de los que consta la obra concluyen con un diálogo en el que Vladimir y Estragón (que a sí mismos se apelan como Didi y Gogo) expresan la voluntad de irse, pero permanecen inmóviles: –¿Qué? ¿Nos vamos? –Vamos Pero no se mueven Izquierda Unida sufre su particular "Esperando a Barbot". Los socialistas de Adrián Barbón han dicho por activa y por pasiva que su voluntad es alcanzar un acuerdo de gobierno con la coalición de izquierdas que incorpore a esta formación al Ejecutivo, pero ese diálogo ni siquiera se ha iniciado, más allá de algún telefonazo y la visita del emisario o emisaria que asegura que Barbot vendrá, pero no hoy, quizás la semana que viene. Entretanto, los actores de IU debaten sobre si asumirán la consejería de Industria, u otra con materia económica, si tendrán competencias en Medio Ambiente o en Ordenación del Territorio. Quien espera desespera, ya saben, y en más de una ocasión surge la tentación de levantarse e irse, pero la coalición permanece inmóvil e incluso ya ha nombrado la comisión negociadora que habrá de sentarse con los socialistas cuando la FSA decida que ya ha llegado el momento. Mientras nada ocurre en la conformación de un posible Ejecutivo de dos, los socialistas se enredan en las negociaciones que se celebran en la Junta entre los grupos parlamentarios para poner en marcha la legislatura y el Presidente rumia una estructura de gobierno que (con IU o sin ella) tenga empaque, no pierda músculo tras la salida del que fuera vicepresidente Juan Cofiño y cuente con uno o dos cargos de profundidad política para atar en corto a la coalición si finalmente se forma un gobierno conjunto. La duda será cómo gestionar al mismo tiempo el partido y el gobierno si Gimena Llamedo se convierte en el referente político del futuro Ejecutivo (siempre estará Adriana Lastra) y cómo queda todo si el resultado electoral del 23J saca a los socialistas de La Moncloa y el PSOE se convierte en un campo minado abocado a un congreso federal que ponga carpetazo a la era sanchista. Los actores de Izquierda Unida, mientras aguardan, contactan con otros personajes (en la obra de Becket los únicos añadidos a los ya citados son Pozzo y Lucky) de los que reciben mensajes, con los que ensayan posiciones o afinan posturas. Léase la Federación Asturiana de Empresarios o la Cámara de Comercio de Oviedo. Hay huesos de pollo que roer en todo lo que se vislumbra del esperado encuentro con Barbot, en especial si hay materia industrial en la cartera de un consejero de Izquierda Unida, lo que Comisiones Obreras considera una puerta de entrada que UGT y el SOMA observan con recelo. Pero el tiempo transcurre y no pasa nada. En un par de días, Juan Cofiño, ahora presidente de la Junta, deberá poner fecha al Pleno de investidura del Presidente, lo único que puede clarificar qué esquema de negociación se plantean los socialistas con IU. Todo parece indicar que la investidura quedará para después de las elecciones generales, pese a la incertidumbre del escenario posterior. Pero si finalmente el PSOE intenta que se celebre antes del 23J (nada impide que se produzca en plena campaña electoral) la negociación estará llena de tensiones. Julio será un mes de gobiernos en funciones, con una administración suspendida que seguramente prolongará su siesta hasta la vuelta de las vacaciones. La duda es si en otoño los particulares Vladimir y Estragón de IU aún seguirán aguardando. Al menos Barbot ya le ha dejado claro de forma directa a ese otro personaje insistente que es Covadonga Tomé, de Podemos, que ni hoy ni mañana (por el momento). Que ni le espere.