Hubo un tiempo en que los veranos seducían a los amantes del cine. Sobre todo, si eras un crío que aún había visto pocas películas y casi siempre en pantalla canija. Como no había multisalas y los estrenos no valían gran cosa –ahora es diferente: no valen nada– los distribuidores aprovechaban para reestrenar grandes títulos de éxito. La gran ventaja es que las cadenas de televisión eran dos y no había tanta velocidad en el paso de una ventana de exhibición a otra. Las prisas no machacaban el interés y la curiosidad. Los veranos eran más lentos, en general. Ahora te pierdes un estreno y sabes que en un abrir y cerrar de ojos lo podrás ver en casa en una pantalla mínima con máximas prestaciones tecnológicas y con el poder del mando en tu mano. Puedes detener la acción para ir al baño, comer un pincho, guasapear o acelerar imágenes si se ponen muy lentas. Semejante sacrilegio no era posible cuando la cartelera veraniega echaba mano del pasado. Podías echarte unas risas con los hermanos Marx, acompañar a dos hombres y un destino, hundirte en el Poseidón o temblar con un terremoto, volver a pasarlas canutas en el coloso en llamas o enamorarte de Lara con el doctor Zhivago, vivías los últimos días del grupo salvaje o admirabas a un hombre para la eternidad, te quedabas embobado con Ben-Hur o sufrías visiones lisérgicas con 2001. Bogart te daba clases de carácter para combatir con Espartaco, luchar en la batalla de las Ardenas o revivir la conquista del Oeste y alcanzar horizontes de grandeza huyendo de un tiburón hambriento. Todo en pantalla enorme, sin palomitas y con incómodas butacas donde asistir –boca abierta y sin pestañeos– a un entretenimiento sin fecha de caducidad. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la ducha.