La teoría de la fumigación y otros negacionismos

Siempre crees que hay ciertas cosas que pasan en otros lugares porque la sociedad española es una sociedad culturalmente evolucionada, una sociedad que se relaciona, que interactúa entre sí, que valora el conocimiento y que hace mucho tiempo que está alejada de la superstición. Pero un día descubres que la necedad avanza, que se expande por tu entorno más próximo y no das crédito a lo que escuchas en las tertulias con amigos y conocidos. Porque mis conocidos han tenido una educación, han vivido en una sociedad abierta, no se han criado aislados en un recóndito lugar de una selva sin acceso a la divulgación científica. Todo lo contrario, son personas que han estudiado química, física, matemáticas o historia. Y cómo puede ser –me pregunto– que ahora mismo han llegado a albergar teorías cercanas a las del tierraplanismo, a las de la inoculación de microchips en las vacunas, a las de la inexistencia del cambio climático, a las de la ineficacia de los tratamientos médicos probados contra el cáncer y en cambio, tras el covid, han apostado por los superpoderes de la lejía, del dióxido de cloro, para la cura de todos los males, llegando incluso a administrar a su entorno directo (padres e hijos) un producto tóxico. Se han convertido desde hace meses en seguidores de nuevos gurús, e incluso afirman ser conocedores de planes secretos auspiciados por el gobierno para fumigarnos por las noches, mientras dormimos.

No doy crédito. Me parece increíble, un total despropósito. Pero lo terrible es ver el avance de todas esas teorías de confabulación tan cerca y tan rápido.

Esas personas, que han ido incluso a la universidad, ya no creen en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (al que ven como un ente perverso guiado por intereses de un puñado de todopoderosos multimillonarios que pretenden erradicarnos como especie, a todos, menos a ellos mismos, para ser sustituidos por robots, por inteligencias artificiales). Esas personas, mis conocidos iluminados, cuestionan las directrices médicas. En cambio, se han convertido en fervientes seguidores de neochamanes. Además, afirman sin reparos, tener conocimiento de reuniones hipersecretas donde se diseña el cronograma dirigido a tal fin, al fin de la humanidad, a su aniquilación. Esos individuos dicen conocer la existencia de informes de prestigiosos científicos que antes de fallecer en extrañas circunstancias nos iban a alertar sobre esos terribles planes, pero que fueron asesinados para que no pudieran siquiera gorgutar. Estos feligreses negacionistas por supuesto, no creen en el buen hacer de los periodistas, ni de los medios de comunicación acreditados, incluso, ni quiera de aquellos de tendencias conservadoras. Se fían más de otras fuentes de noticias y acuden siempre a lugares extraños en internet para informarse, adhiriéndose como seguidores acerremos a un tick-tockero o a un youtuber que arremete contra la Agenda 2030, la mayor prueba de ese maquiavelismo, de ese gran plan satánico que en sí mismo, la prueba de facto la existencia de un maligno, como otra prueba lo es, el liderazgo de su muñeco en España: el que nos está presidiendo.

Al principio de todo esto, cuando mis conocimos empezaron poco a poco a lanzar este tipo de afirmaciones me parecían hasta algo naif, como si de repente a todos se les hubiera despertado una vena literaria, a similitud de Mary Shelley, Lord Byron o Polidori en aquel famoso verano de confraternización donde se concibieron criaturas como la Frankenstein. Pensé que era fruto de la ingenuidad, o, como mucho, un síntoma relativo a la búsqueda de respuestas que tras haber traspasado el ecuador de sus vidas empezaban a hacerse preguntas trascendentales. Pero ¡qué equivocada estaba! El otro día tomando una sidra con algunas de ellas (eran en este caso mujeres), de súbito, me di cuenta que no era solo eso, que no se trataba de un repentino despertar de una imaginación dormida, que era algo mucho más amenazador, que ciertamente habían sido inoculadas pero por algo más pernicioso que un microchip, que habían sido abducidas, manipuladas de forma sofisticada por una pandemia mental, la del fanatismo. Rascando en sus conversaciones me percaté también que no eran personas aisladas, que interactuaban entre ellas, que se reunían en grupos, que intercambiaban teorías conspiranoides y que en todo ello había además un claro y marcado componente, un fin político. De hecho, habían sido claras activistas en la recogida de firmas del Plan del Muro de Gijón.

Pero esas negacionistas, además de afirmar cosas tales como que fecha de nuestra destrucción programada ya había sido incluso publicada en el BOE dentro de las directrices de la Agenda 2030, tenían su propia interpretación de la Historia, en concreto sobre los campos de exterminio de Hitler, que para ellas nunca habían existido como tales, sino que formaban parte del gran relato de victimismo diseñado por el lobby judío y masónico para extender sus tentáculos fácticos. Por supuesto, esta gente odia al asturiano como lengua, lo desprestigia, se ríen de él y también lo hacen del feminismo, y de la Memoria Democrática porque el franquismo hizo bien al tomar represalias y fusilar sine die hasta poder eliminar el gen rojo de aquellos republicanos que estuvieron poseídos por el demonio. Y entonces es cuando dices: ¡Madre mía, madre mía! y te saltan de súbito todas las alertas. Porque el fascismo ya está aquí, otra vez, y no mide. Se está sembrando, por todos lados. Unos diseñan el producto y otros expanden las semillas. Pero nada, absolutamente nada, es espontáneo. Todo se retroalimenta.

Estos grupos te van llevando a su terreno sutilmente, indicándote que veas un vídeo por el bien de tus hijos, que entres en algún lugar de internet, o que pruebes la etnobotánica o la lejía para la prevención de todo, incluso de la soriasis, y te instan a que mires el cielo y que busques las rayas, y que no, que no es un fenómeno fruto de la condensación de los gases que expulsan los aviones en su trayectoria, que esta amiga que tenemos aquí es inteligente, toda una ingeniera y ella sabe bien que los chemtrails son las pruebas evidentes de la fumigación. Es entonces cuando ves de repente todo el entramado (fumigación/ tierraplanismo/ antivacunas/ antifeminismo/ antiAgenda 2030/ alarmaETA/ antisanchismo /suertequellegaAbascal¿?). Y es cuando ves la luz, enfocas a todo el pack, al enrome iceberg sumergido que hay debajo de un trocito de hielo necio que flota de forma aparentemente inocente.

Por favor, señores, señoras, piensen infórmense, lean, lean desde el "National Geographic" hasta los informes del CSIC, cultura, cultura, cultura, divulgación científica e histórica y contrasten fuentes de información. Vistan su mente con libros. No se dejen engañar con los consejos de supuestos coachs, pregúntenles sus números de colegiados, también la de los médicos que prescriben remedios de curanderos, pídanles datos, incluso los títulos universitarios. Porque todos somos susceptibles de ser manipulados sino tenemos una solidez intelectual firme. Vivimos en un mundo complejo, el mundo de los Wagner, mercenarios que en su día ya manejaban las fábricas de trolls. Un mundo en el que parecía inconcebible que aguerridos americanos pudieran tomar el Capitolio, pero sucedió. Sucede todo el rato. Incluso ahora mismo hay inciertos hechos a las puertas de Moscú. No sabemos exactamente que está pasando, pero algo, ciertamente algo. La ingeniería de las masas es tan antigua como la Humanidad y la forma de acceder al poder al modo trumpismo (o trampismo) es un hecho consumado. Miren cerca. Está aquí mismo. Quítense la venda. Lean a los clásicos. Pero tengan cuidado. Voten lo que quieran. Estamos en una democracia. Pero tengan en cuenta que Hitler, al principio, también fue votado. Su "lucha" comenzó de forma individual, con una visión propia sobre un país, sobre un estado, sobre una buena raza y terminó como terminó la II Guerra Mundial con 50 millones de muertos. Europa ha sido una gran tumba. Nada nos ha sido regalado.

Y hoy para finalizar este artículo, si me lo permiten voy a terminar, replicando a un amigo mío que siempre lo hace con postdatas. Las mías aquí son:

PD1 –Sí, he ido en una lista electoral de izquierda a las municipales. No salí elegida y sigo sin "paguina", sin ninguna. Llevo más de 30 años viviendo de mi suelto en una empresa privada. Mis opiniones son propias. No dictadas.

PD2–Creo que Juan Sebastian de Elcano ya circunnavegó la Tierra hace 500 años.

PD3 –A ti, querida amiga desde hace más de 40 años: ¡Stop! Stop ya con el dióxido de cloruro.