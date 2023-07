Orlando y la cateta de Valdemorillo

Resulta que en Valdemorillo, Madrid, una compañía teatral que lleva obras clásicas a pueblos pequeños ha denunciado que el nuevo equipo consistorial (PP y Vox) ha cancelado su adaptación del "Orlando" de Virginia Woolf por "motivos ideológicos". El equipo anterior (PP y Ciudadanos) contrató la obra y según Pablo Hueto, fundador de la compañía, un funcionario les notificó por teléfono que la decisión de cargarse "Orlando" era de la nueva concejala de Vox.

El director pidió que se lo dejaran dicho por escrito, pero en el mail les dieron razones más vagas. Desde el ayuntamiento, que la cancelación es por presupuesto y que también se han cargado el cine de verano sin que salten las alarmas de la prensa. Es la palabra del ayuntamiento contra la de Pablo Hueto, ¿a quién creer, al artista o a los políticos? Bueno: yo he decidido creer al Ayuntamiento y os diré por qué: si fuera cierta la versión de Hueto, ¿qué podríamos decir de la concejala de cultura de Vox? ¿No sería la persona más cateta, burra y zafia de España?

Imposible. Imposible que haya en España alguien tan sumamente becerril de la sierra. Doña Victoria Amparo Gil Movellán, ¡seguro que usted no ha considerado que "Orlando", por contener un cambio de sexo, es una obra cuestionable desde ningún punto de vista moral! Claro, uno sospecha, porque la tendencia en la derecha dura es Ron DeSantis, el gran inquisidor de Florida y candidato a sustituir a Trump. Hombre que, con la excusa de que algunos libros de contenido LGTB para niños son malos (eso se lo concedo) ha encabezado junto a otros republicanos el mayor expurgo de libros en bibliotecas de los últimos años. ¡Y estos iban a defender la libertad de expresión de las represiones de la corrección política y lo woke! Con aliados así, quién necesita cultura de la cancelación.

Lo de Valdemorillo no deja de ser confuso. Cuando un ayuntamiento cancelaba cultura solía jactarse. Pasó con el rock radical vasco en municipios del PP o con C Tangana en Bilbao por parte de Podemos: siempre esa supuesta moral superior justificándose. Lo de argüir motivos económicos, como hizo la Comunidad de Madrid cuando se cargó la obra de Paco Bezerra, no lo vi venir. Pero huele a mentira.

¿Acaso la ideología no importa cuando hay que recortar, y se recorta esto y no lo otro? ¿No es eso una excusa para la censura? Algo debe tener "Orlando" para que esta obra, y no otra, haya despertado recelos en la cateta de Valdemorillo. Siempre nos quedará Lope.